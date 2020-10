Tödlicher Unfall bei Schönberg: Behörde plant Ampelbau seit Jahren

Schönberg

Eine Autofahrerin stirbt, die Beifahrerin wird schwer verletzt, muss mit einem Rettungshubschrauber zur Uniklinik in Lübeck geflogen werden – traurige Bilanz eines Unfalls am Dienstag dieser Woche nahe Schönberg. Die Frau war von der L 01 auf die B 104 eingebogen. Dort fuhr ein Lkw in ihr Auto. Was den Unfall besonders tragisch macht: In diesem Jahr werden an der Einmündung der L 01 in die B 104 Ampeln in Betrieb gehen. Arbeiter bereiten den Bau seit voriger Woche vor. Die zuständige Behörde plant ihn seit Langem.

Im August 2018 teilte das Schweriner Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung auf Anfrage mit: „Für die Knotenpunktüberplanung und damit verbunden das Errichten der Lichtsignalanlage sind zunächst weiterführende entwurfs- und planungstechnische Untersuchungen/Bewertungen notwendig.“

Anzeige

Ingenieurbüro 2018 mit Plänen für Ampelanlage beauftragt

Dazu habe das Straßenbauamt Schwerin bereits ein Ingenieurbüro beauftragt, hieß es im August 2018. Das Büro überplane die Kreuzung mit dem Ziel, eine Ampelanlage zu installieren. Das Ministerium erklärte: „Momentan gehen die Kollegen davon aus, dass die Lichtsignalanlage voraussichtlich im ersten Halbjahr 2019 realisiert werden kann.“

Die Kreuzung nahe einem Betonmischwerk ist seit Jahren als gefährlich bekannt. Mehrere Menschen wurden verletzt – teils schwer. Allein den Jahren 2015 bis 2017 entstand bei Unfällen ein Sachschaden von über 650 000 Euro.

Eine Frau starb am Dienstag dieser Woche bei einem tragischen Verkehrsunfall an der Kreuzung bei Schönberg, an in diesem Jahr Ampel in Betrieb gehen werden. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Die Unfallkommission des Landkreises Nordwestmecklenburg befasste sich mit der Kreuzung. Nach Auskunft des Verkehrsministeriums hielt sie angesichts der Gefahren zwei Vorhaben für grundsätzlich geeignet und angemessen: Aufstellen eines Stopp-Schildes an der Einmündung der Landesstraße in die Bundesstraße, verbunden mit dem Markieren einer Haltelinie, und eine „Knotenpunktüberplanung“. Die beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern eingerichtete Landesunfallkommission habe die bisher erstellten Unterlagen gesichtet und nach überschlägiger Prüfung als geeignet beurteilt, hieß es vor zwei Jahren.

Kommissionen für mehr Sicherheit Unfalluntersuchungen sind die Grundlage der Arbeit von Verkehrsunfallkommissionen in den Landkreisen und kreisfreien Städten in Mecklenburg-Vorpommern. Den Kommissionen gehören unter Federführung der Straßenverkehrsbehörden auch Vertreter von Polizei und Straßenbauämtern an. Erklärtes Ziel ist, „durch geeignete Maßnahmen unfallbegünstigende Umstände zu beseitigen.“ Das kann durch das Aufstellen von Verkehrszeichen und Ampeln passieren. Ebenso möglich ist, Fahrbahnmarkierungen zu ändern, Straßen umzubauen, Sichtbehinderungen zu beseitigen und das Einhalten von Tempolimits zu kontrollieren.

Arbeiter montierten später Vorfahrt-Achten-Schilder an der Kreuzung ab und Stopp-Schilder an. Auch markierten sie Haltelinien. Nun erklärt das Straßenbauamt auf Anfrage: „Nachdem in der Vergangenheit mit den vorgenommenen verkehrsrechtlichen Maßnahmen das Ziel, hier die Entschärfung der Unfallhäufungsstelle, nicht erreicht werden konnte, hat die Unfallkommission des Landkreises dem Vorschlag der Straßenbauverwaltung zugestimmt, diese Kreuzung mit einer Ampelanlage ausrüsten zu lassen.“

Mehr Sicherheit für Kinder auf dem Schulweg

Die Ampeln werden den Weg von Radfahrern sichern, die zwischen Schönberg, Roduchelstorf, Retelsdorf und Torisdorf unterwegs sind. Auch deshalb begrüßt der Schönberger Bürgermeister Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft) den Bau. Er sagt, es sei für ihn sehr wichtig, dass der Schulweg für Kinder deutlich sicherer werde.

Bereits Ende 2017 sprach sich der Schönberger Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr, Umwelt und Ordnung einstimmig dafür aus, aus Sicherheitsgründen eine „Querungshilfe“ zu errichten. Vorzugsweise solle das durch eine Ampelanlage geschehen, meinte der Ausschuss der Stadtvertretung. Denkbar seien auch Metallstangen auf den Radwegen, die verhindern, dass Radfahrer die Bundesstraße kreuzen, ohne vorher anzuhalten. Sie wurden dort mittlerweile montiert.

Nach Auskunft des Straßenbauamtes ist beabsichtigt, die Ampeln „noch in 2020“ in Betrieb zu nehmen. Voraussichtliche Gesamtkosten: rund 103 000 Euro.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz