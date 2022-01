Klütz

Für die ehrenamtlichen Retter und Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Klütz war das Jahr 2021 ereignisreich und vor allem von schweren Verkehrsunfällen geprägt. 52 Mal wurde die Feuerwehr alarmiert. Fünfmal waren es Verkehrsunfälle mit zum Teil tödlichem Ausgang, zu denen die Männer und Frauen ausrückten.

„Fünf Verkehrsunfälle sind in unserer Region schon ungewöhnlich und es ist erstaunlich, dass es sich jetzt so gehäuft hat“, sagt Heiner Rieger, der neue Wehrführer der Klützer Feuerwehr. In der Urlaubszeit gebe es zwar auch viel Verkehr im Klützer Winkel, aber Feuerwehren in der Nähe von Autobahnen hätten deutlich mehr mit Verkehrsunfällen zu tun. Auch Wehren mit First-Responder-Einheit, wie in Boltenhagen, verzeichnen aufgrund der zusätzlichen medizinischen Hilfeleistung deutlich mehr Einsätze als die Klützer Feuerwehr.

Dramatischer Einsatz bei Wohlenberg

Besonders dramatisch für die Helfer war ein Unfall, der sich am 7. Dezember auf der Landesstraße bei Wohlenberg ereignete. Ein Transporter und ein Pick-up waren frontal zusammengestoßen. Der 21-Jährige Fahrer des Transporters kam dabei ums Leben. Fahrer und Beifahrer des Pick-ups wurden schwer verletzt.

Offenbar war der Transporter, der in Richtung Klütz unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort prallten die Wagen dann kurz nach 8 Uhr frontal ineinander. Die Feuerwehr aus Klütz wurde von den Wehren aus Boltenhagen, Hohenkirchen und Grevesmühlen bei dem Einsatz unterstützt, der etwa drei Stunden dauerte.

Bei einem Unfall an der Wohlenberger Wiek starb ein 21-jähriger Mann. Die Feuerwehr konnte ihm nicht mehr helfen. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Aufarbeitung untereinander

„Zur Aufarbeitung haben wir den Einsatz noch an der Unfallstelle kurz zusammengefasst und im Gerätehaus dann eine ausführliche Nachbesprechung gemacht“, sagt Wehrführer Heiner Rieger. „Wir haben aber auch gute Kontakte zu unserer Pastorin, mit der auch Gespräche geführt werden können. Außerdem gibt es Teams der Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV), die wir anfordern könnten.“

Hier gibt es Hilfe Die Notfallseelsorge ist eine Möglichkeit, wo Menschen, zum Beispiel nachdem sie Ersthelfer bei einem Verkehrsunfall waren, Hilfe bekommen, wenn sie die traumatischen Erlebnisse nicht allein verarbeiten können. Unter der Internetadresse www.notfallseelsorge.de gibt es Adressen und Ansprechpartner. Telefonisch ist die Seelsorge zu erreichen unter 0800 / 111 0 111 oder 0800 /111 0 222, der Anruf ist kostenfrei. Speziell für Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte gibt es die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV), die in Mecklenburg-Vorpommern beim Katastrophenschutz angesiedelt ist. Dort gibt es verschiedene Teams, die nach belastenden Einsätzen auch von freiwilligen Feuerwehren angefordert werden können.

Helikoptereinsatz am Jahresanfang

Um ein Menschenleben ging es für die Freiwillige Feuerwehr Klütz auch schon beim ersten Einsatz des Jahres. Am 3. Januar gegen 19.40 Uhr waren sie alarmiert worden, um einen Rettungshubschrauber zu unterstützen. Der Helikopter war auf dem Platz vor dem Gerätehaus der Feuerwehr gelandet – dessen Besatzung war gerufen worden, um sich um einen Patienten mit einem Schlaganfall zu kümmern. Mit den Lichtmasten auf den Fahrzeugen sowie mit mehreren mobilen Stativen leuchteten die Feuerwehrleute den Platz von allen Seiten aus. Nach knapp einer Stunde hob der Hubschrauber mit dem Patienten dann ab.

Am 3. Januar 2021 hat die Freiwillige Feuerwehr Klütz in ihrem ersten Einsatz des Jahres einen Rettungshubschrauber unterstützt, der den Hof des Gerätehauses als Landeplatz nutzte. Quelle: Julian Stern

Kaum Brände, mehr Bootseinsätze

Auch zu einem Verkehrsunfall am 11. Juli wurde der Rettungshubschrauber gerufen. Ein 60 Jahre alter Biker war bei Oberhof schwer verletzt worden. Er fuhr auf der Landesstraße mit einer Moto Guzzi in Richtung Wohlenberg. Eine 66-jährige Autofahrerin, die aus der Gegenrichtung kam und nach links nach Oberhof abbog, übersah den Motorradfahrer offenbar. Der Mann prallte mit seiner Maschine gegen die rechte Fahrzeugseite des Opels. Dabei wurde der Biker schwer verletzt. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Lübeck gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 30 000 Euro geschätzt. Die Straße war aufgrund der Rettungsarbeiten drei Stunden lang gesperrt.

Der Rettungshubschrauber Christoph 34 war am 11. Juli in Oberof bei Klütz im Einsatz. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Klütz

Löscheinsätze waren für die Klützer Feuerwehr 2021 hingegen eher selten. Im Ortsteil Hozumfelde brannte im Juli ein Stoppelfeld und zu weiteren Bränden in der Umgebung wurden die Klützer als Unterstützung gerufen. „Wir haben immer wieder Äste und Bäume von den Straßen geräumt und wir waren dreimal mit dem Boot im Einsatz, was meist mehrere Stunden gedauert hat und immer kräftezehrend ist“, schildert Heiner Rieger. Ein vermisster Schwimmer an der Wohlenberger Wiek und ein Kite-Surfer vor Groß Schwansee hatten die Einsätze ausgelöst.

Mitmachen oder fördern Wer die Klützer Feuerwehr als aktives oder als förderndes Mitglied unterstützen möchte, kann sich per E-Mail melden: Feuerwehr@Feuerweh-kluetz.de. Auch über Facebook und Instagram sind die Brandschützer zu kontaktieren. Außerdem ist jeden Montag um 19 Uhr Ausbildung der Feuerwehrleute.

Von Malte Behnk