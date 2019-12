Gadebusch

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Montagmorgen zwischen Reinhardtsdorf und Vietlübbe bei Gadebusch ist ein 23 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Polizeiangaben zufolge überholte der 23-jährige Mann aus Nordwestmecklenburg, der in Richtung Vietlübbe fuhr, ein weiteres Fahrzeug. Beim Wiedereinscheren nach dem Überholen habe der Fahrer offenbar die Gewalt über seinen VW verloren und sei gegen einen Straßenbaum geprallt, teilten die Beamten mit. Der junge Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein Sachverständiger der Dekra wurde zur Begutachtung der Unfallstelle angefordert.

Von Michael Prochnow