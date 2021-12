Grevesmühlen

„Hier ist mein Zuhause“, begrüßt mich Hildelies Gade fröhlich in ihrem Eckzimmer im ersten Stock von Haus Sonnengarten in Boltenhagen. Im April ist die 82-Jährige mit ihrem 83-jährigen Mann aus Lüneburg nach Boltenhagen gezogen, wo auch ihr Sohn mit seiner Familie lebt. Der fünfköpfigen Familie zur Last fallen, das war ihr schlimmster Gedanke ans Altwerden. Darum hat die zarte, aber absolut resolute Dame sich bereits 2017, als der Bau von Haus Sonnengarten begann, auf die Warteliste für ein Eckzimmer für sich und ein Zimmer nebenan für ihren Mann setzen lassen. „Das Schönste ist mein eigenes Badezimmer, das habe ich mir schon immer gewünscht“, schmunzelt sie.

Hildelies Gade (rechts) bekommt Besuch von Einrichtungsleiterin Pamela Ahrenholz in ihrem Zimmer im Haus Sonnengarten in Boltenhagen. Quelle: Annabelle von Bernstorff

„Das Wort ‚Heim‘ können Sie vergessen“

Das Ehepaar hat Pflegestufe zwei, sie hat Parkinson, er ist halbseitig gelähmt. „Es ist herrlich, ich muss mich um nichts kümmern, nirgendwo hinfahren, keine Tabletten sortieren. Ärzte, Physiotherapeuten und sogar der Frisör kommen ins Haus“, schwärmt die adrette Dame. „Das Wort ‚Heim‘ können Sie vergessen“, sagt sie. „Ich kann hier kommen und gehen wie es mir beliebt, essen, was ich mag und wann ich mag.“

„Die Zeiten haben sich geändert“

Und tatsächlich, auch meine gängigen Vorurteile von verwirrten Herrschaften im Rollstuhl auf dem Gang, Geruch von Urin und Desinfektionsmitteln und alten Herren, die trostlos ins Fernsehen stieren, sucht man hier vergeblich. „Die Zeiten haben sich geändert“, klärt mich die Einrichtungsleiterin Pamela Ahrenholz auf, die auch das Haus Seestern in Wismar leitet. „Das hier hat nichts mehr mit dem zu tun, was vor 20 Jahren üblich war, als ich in der Pflege angefangen habe.“ Wohnlich, gemütlich, hell und freundlich sind die meisten Pflegeeinrichtungen heute. Jeder darf eigene Möbel mitbringen. Im Sonnengarten lebt man in Wohngruppen mit eigener Küche und Aufenthaltsraum für etwa 18 Bewohner.

Die meisten kommen erst, wenn es zu spät ist

1900 Euro beträgt die Selbstbeteiligung ab Pflegegrad 2. Wenn die Rente nicht reicht, kann das Sozialamt unterstützen. „Viele Bedenken gegenüber Pflegeeinrichtungen sind völlig überkommen“, weiß Pamela Ahrenholz. Leider kämen die meisten Patienten erst, wenn es eigentlich schon zu spät sei. „Wir bekommen so viele Menschen aus der häuslichen Einsamkeit“, stellt sie traurig fest. Die Vereinsamung der Alten in der Häuslichkeit dürfe nicht unterschätzt werden und werde häufig mit Altersdepressionen verwechselt. „Zwei Mal am Tag kommt Essen auf Rädern, zwei Mal der Pflegedienst und zwei Mal die häufig von der Pflege erschöpften Angehörigen.“ Häufig kämen die Menschen erst nach einem Sturz mit anschließendem Krankenhausaufenthalt in die Einrichtung. „Viele Angehörige sind überrascht, wie gut sich die Eltern und Großeltern auf einmal wieder erholen und sich die Lebensqualität durch die Sozialkontakte, die Bewegungsangebote und die angebotenen Sinnesreize deutlich steigert.“

Das Seniorenpflegeheim Haus Sonnengarten in Boltenhagen Quelle: Annabelle von Bernstorff

In der Küche einer Wohngruppe lerne ich Annemarie Grille (80) und Brunhild Laube (72) kennen. Die beiden haben sich im Sonnengarten kennengelernt, machen sich gerade Müsli „wie Zuhause“. Der Kühlschrank sei bepackt wie daheim und wer kann, schmiert sich seine Brote abends selbst. „Wir passen gut zusammen, haben viele gemeinsame Interessen“, freuen sich die beiden Damen, die mit ihren Männern Tür an Tür leben. Es gebe viel Ablenkung, keine Einsamkeit. Laube hat sogar ihr Klavier mitgebracht.

Hildelies Gade zählt auf: „Gymnastik, Ballspiele, Musik, Spiele, Vorlesen, Gedächtnistraining, was weiß ich nicht alles. Ich picke mir die Sachen raus, die mir gefallen.“ Wer an den Gruppenangeboten nicht teilnehmen könne oder wolle, bekomme Einzelangebote, erklärt Ahrenholz. „Und wer gar nichts will, bei dem gehen unsere Betreuer auch einfach mal auf eine Tasse Tee vorbei.“

Die Betreuer sind Schlüsselpersonen in den Einrichtungen. Sie haben in der Regel keine Ausbildung als Altenpfleger oder Pflegerin, sondern haben eine mehrmonatige Weiterbildung als Betreuungskraft absolviert. Sie machen keine Körper- oder medizinische Pflege, sondern haben Zeit für anderes: Bewegung, Spiel, Spazieren, Spielen, Vorlesen, Zuhören, Trösten – all jenes, wofür den Pflegekräften häufig die Zeit fehlt.

Tolle Stimmung in der Demenz-Wohngruppe im Sonnengarten in Boltenhagen Quelle: Annabelle von Bernstorff

Richtig Stimmung ist in der Demenz-Wohngruppe. Dort leiten gerade zwei Betreuer die Morgengymnastik an. Ganz ungehemmt fliegen abwechselnd Arme und Beine zu flotter Musik in die Luft und ein Lächeln umspielt die Münder. Pflegerin Ahrenholz erklärt: „Häufig machen die Bewohner hier mehr mit, weil sich anerzogene Hemmungen mit der Demenz auflösen. Oft machen viele Dinge deutlich mehr Spaß als früher. Aber auch das Gegenteil kommt vor.“ „Geschützt“ ist der Bereich für die Dementen, aber abgeschlossen sind die Türen weder hier noch anderswo.

Freiheit und Individualität sind wichtig, das spürt man. „Wer lieber abends statt morgens duschen will, wird abends geduscht und nicht morgens, nur weil es der Schwester besser in den Plan passt“, verspricht die Leiterin. Alle Pfleger seien auf dem gleichen Kenntnisstand, was die Vorlieben und Abneigungen der Bewohner angehe.

Erschöpft vor lauter Pflichtgefühl

Pflege sei ein Beruf und eine Berufung, erklärt die gelernte Pflegerin Ahrenholz. „Das kann nicht jeder, auch wenn die Politik uns das suggeriert.“ Viele Kinder rieben sich auf aus Liebe, vergäßen, sich selbst zu pflegen, seien am Ende erschöpft und kaputt vor lauter Pflichtgefühl. In die Einrichtung kämen die Alten meist erst „wenn es nicht mehr geht.“ Ahrenholz appelliert an die Angehörigen, den Eltern oder Großeltern frühzeitig die Angst zu nehmen, Einrichtungen anzuschauen, solange es noch gut gehe. „Man kann hier nicht erst her, wenn der Schlaganfall einen sprachlos gemacht hat. Man kann hier vorher noch viel Lebensfreude erleben und Spaß haben.“ Annelies Gade geht noch einen Schritt weiter: „Man muss doch auch loslassen, mein Sohn ist doch nicht mein Eigentum, bei dem ich einen Pflegeanspruch habe.“

Stephanie Lemke, Bereichsleitung Pflege beim DRK in Nordwestmecklenburg Quelle: Annabelle von Bernstorff

Je früher, desto besser

Stephanie Lemke vom DRK erlebt häufig das Gegenteil: „Ältere Herrschaften verstehen oft nicht, wenn die Kinder es nicht mehr schaffen.“ So furchtbar das klinge, Pflege sei auch eine Rechenaufgabe: „Man muss in Betracht ziehen, dass pflegende Angehörige nichts oder nur eingeschränkt verdienen können und die Doppelbelastung häufig krank mache“, erläutert die Pflegeleiterin, die selbst ihren Vater gepflegt hat und den Zwiespalt der Angehörigen gut kennt: „Was nützt es den zu Pflegenden, wenn die Angehörigen über ihre Grenzen gehen und selbst irgendwann nicht mehr können?“ Irgendwann müsse man den Absprung schaffen und da gelte: je früher, desto besser, vielleicht sogar, bevor man stärker pflegebedürftig werde. Man brauche schließlich auch Zeit, sich einzugewöhnen.

Echte Alternative zur häuslichen Pflege

Das DRK bietet mit seinem „Service Wohnen Schlossblick“ ein Angebot, bis Pflegestufe vier autonom zu wohnen und zugleich die Annehmlichkeiten eines Pflegeheims zu bekommen. Auch hier in Klütz kommen Ärzte und Therapeuten ins Haus. Es gibt Fahr-, Spazier- und Einkaufsdienste sowie ambulante Pflegeleistungen und einen 24-Stunden Hausnotruf. 1167 Euro kostet ein Apartment inklusive Vollverpflegung monatlich.

Pflegeeinrichtungen in Nordwestmecklenburg Wohn- und Pflegezentrum Seehof Parkweg 9A 19069 Seehof 0385 / 590140 Pflegeheim Gottschalk GmbH Dorfstraße 17 19205 Veelböken 03886 / 70020 Pflegeeinrichtung der Volkssolidarität Rudolf-Breitscheid-Straße 16 19205 Gadebusch 03886 / 72453 AWO Seniorenhaus Klein Welzin Dorfstraße 22 19209 Gottesgabe 038874 / 431290 „Haus am Wiesengrund“ Bornhöft Alten- und Pflegeheim Bischofsgang 11 19217 Rehna 038872 / 9200 Diakonie Pflegeheim „Am Glammsee„ Burgstraße 13 19417 Warin 038482 / 770 „Haus am Brink“ Pflegezentrum Lüdersdorf GmbH & Co KG Am Brink 11 23923 Lüdersdorf 038821 / 6130 DRK Wohnanlage „Am Oberteich“ Ludwig-Bicker-Straße 15A 23923 Schönberg 038828 / 34100 AWO Seniorenzentrum „Am Wasserturm„ Am Wasserturm 53 23936 Grevesmühlen 03881 / 7597730 Förder - und Pflegeheim „Haus am Tannenberg„ Tannenbergstraße 27 23936 Grevesmühlen 03881 / 788511 DRK Wohnanlage „Am Tannenberg“ Tannenbergstraße 26 23936 Grevesmühlen 03881 / 78860 Seniorenpflegeheim „Haus Sonnengarten“ Ostseeallee 42 23946 Boltenhagen 038825 / 27150 DRK Wohnanlage „Uns Hüsung“ Lindenring 60 23948 Klütz 038825 / 3010 DRK „Servicewohnen Schlossblick“ Pfarrhufe 5 23948 Klütz 0173 / 8790395 Diakonie „St. Martin“ Papenstraße 2E 23966 Wismar 03841 / 223110 Malteserstift St. Elisabeth Käferweg 1 23966 Wismar 03841 / 63210 Städtisches Alten- und Pflegeheim „Lübsche Burg“ Lübsche Burg 1 23966 Wismar 03841 / 334617 Städtisches Alten- und Pflegeheim „Friedenshof“ Störtebekerstraße 2 23966 Wismar 03841 / 334617 „Pflegezentrum Lübsche Burg“ Lübsche Burg 2 23966 Wismar 03841 / 32780 Betreutes Wohnen „Haus Friedenshof“ Störtebekerstraße 2 23966 Wismar 03841 / 33460 Seniorenpflegeheim „Haus Seestern“ Rudolf-Breitscheid-Straße 98C 23968 Wismar 03841 / 303110 Städtisches Alten- und Pflegeheim „Wendorf“ Rudolf-Breitscheid-Straße 62 23968 Wismar 03841 / 334617 Diakonie „Schwarzes Kloster“ Am Katersteig 2A 23970 Wismar 03841 / 223110 AWO „Seniorenhaus Kalsow“ Kalsow 13A 23970 Benz 038426 / 229190

„Die tägliche Routinearbeit wird den Pflegenden abgenommen und sie gewinnen wertvolle Zeit und Lebensqualität zurück, die sie mit ihren Angehörigen nutzen können“, sagt Lemke. Trotz dieser Vorteile erlebe sie häufig, wie Angehörige Angst vor Vorwürfen hätten. Niemand solle sagen, „das schafft sie wohl nicht mehr, deswegen hat sie die Mutti abgeschoben“. Lemke empört sich: „Das ist völliger Quatsch. Wer schafft denn den Spagat zwischen Arbeit, Familie, Haushalt und Mutti oder Vati?“ Wenn die Eltern gut betreut seien, gäbe es anders als in der häuslichen Pflege häufig mehr „Zeit zum Schnattern und zum Kuscheln“.

Anni Tschepp (95) aus Grevesmühlen lebt seit fünf Jahren im Schlossblick in Klütz Quelle: Annabelle von Bernstorff

Mit 90 Jahren ist Anni Tschepp aus Grevesmühlen in ihr Apartment im Schlossblick gezogen. „Ich habe nicht gedacht, dass ich hier so alt werde“, sinniert die 95-jährige. Ihre Kinder hätten sich auch gesorgt, ob sie sich abgeschoben fühle. „Kein bisschen“, sagt sie. „Ich habe schnell eine Freundin im Mehrgenerationenwohnen nebenan gefunden.“ Und mit den anderen Mitbewohnern hat sie gern gekocht und gespielt. „Jetzt sind viele gestorben, wäre schön, wenn wieder mehr los wäre“, wünscht sie sich. Sowohl im Schlossblick als auch im Sonnengarten sind aktuell Zimmer frei. Alle anderen Häuser führen Wartelisten.

Annelies Gade hat den Schwestern im Sonnengarten klar gemacht: „Hier möchte ich auch sterben!“ Und die Schwestern hätten ihr versprochen, sie nicht ins Krankenhaus zu bringen und nicht allein zu lassen.

Von Annabelle von Bernstorff