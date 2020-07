Grevesmühlen

Seit mehr als 20 Jahren führt der Kreissportbund Nordwestmecklenburg Sportlerehrungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch – und das im feierlichen Rahmen. „Aufgrund der Corona-Pandemie mussten beide Veranstaltungen ausfallen“, bedauert Kerstin Groth vom Kreissportbund. „Dennoch wollten wir alle Sportlerinnen und Sportler sowie Trainerinnen und Trainer für ihre großartigen Erfolge im Jahre 2019 auszeichnen.“ Also alles anders in diesem Jahr, die Sportlerehrung wird auf eine andere Weise durchgeführt: „Wir haben 400 Sachpreise für die Sportler gepackt und einzeln an die Vereinsvertreter aus 33 Sportvereinen übergeben“, verkündet Kerstin Groth.

Bereits zum 26. Mal organisiert der KreisSportBund NWM die Sportlerehrung mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest, des Landkreises Nordwestmecklenburg, des Landessportbundes Mecklenburg-Vorpommern und der Ehrenamtsstiftung. Im vergangenen Jahr nahmen die Sportler des Landkreises auf Landes- und Bundesebene, aber auch an Europa- und Weltmeisterschaften teil. So gab es 2019 in Nordwestmecklenburg insgesamt 187 Landesmeister, elf Nord-Ostdeutsche Meister, 14 Deutsche Meister, vier Vize-Europameister und einen Vize-Weltmeister.

Vereine und ihre Ausgezeichneten

Herrnburger AV/Gewichtheben): Paul Ditz, Cassedy Boldt, Paul Niedenzu, Ben Dahmke, Tino Noth, Ben Meyer, Jule Czudaj, Hannah Svendsen

Radsportteam Dassow: Ben Rogall, Emil Bismarck, Jonas Müsse, Niklas Czuprynska, Carsten Arndt

Schützenzunft Grevesmühlen: Paula Rosemarie Ritter, Oliver Rausche, Maximilian Pätsch, Luis Hasler, Liam Cedric Klingels, Kim Liegel, Julian Gohdes, Jonas Gazow, Jonah Matzeit, Jasper Nowak, Jannik Balzereit, Gustav Romeyke, Finn Lukas Malcharczik, Finn Luca Czikuczinski, Fabienne Dahlke, Cornell Zürner, Liana Lucas, Thimo Mildner-Spindler, Tom Reimann

TAV Selmsdorf/Podestturnen: Charlotte Koglin, Nayla Ahrens, Piet Neumann

SV Dassow 24/Radsport: Konstantin Wagner, Marvin Wussow, Till Semrau, Chris Eichberg, Finn Petterson, Tim Stallbaum, Lukas Stallbaum, Niklas Czuprynska, Eric Haase, Carlotta Zemcke, Mira Rosinski, Dorothea Wagner, Neele Cornelius, Amelie Moll

SV Blau-Weiß Grevesmühlen/Leichtathletik: Oliver Siedenschnur, Janika Lange

Schönberger Judoverein: Maximilian Alexander Zubke, Wolf-Peter Oswald, Stefan Mecklenburg, Andreas Horn, Eberhard Höppner

Behinderten- und Rehabilitationssportverein Grevesmühlen/Boccia: Jens Völker, Adelheid Matysek

Reitverein Klützer Winkel: Anna Madlen Horn

Gostorfer SV/Kraftsport: Rene Ullerich

Motorsportclub Rehna: Ingo Lange, Marvin Beier, Julian Schramm, Arne Domeyer, Frank Dallmann, Philipp-Martin Wischnewski, Nils Teegen, Roman Koch, Nick Sellahn

Mannschaften/Paare

Herrnburger AV/Gewichtheben: Hugo Stopperka, Ben Meyer, Paul Niedenzu, Cassedy Bolt, Ben Dahmke, Timo Dahmke, Paul Ditz

TAV Selmsdorf/Sportakrobatik: Kiara Oldörp und Leisel Hackert, Leni Knebel und Emma Marschollek

