Die letzte Woche der Sommerferien will Tommi (9) aus Warnow bei Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) nutzen, um bei einem Garagenflohmarkt Geld für die Opfer des Hochwassers in Südwestdeutschland zu sammeln. Ab dem 24. Juli ist der ausgeschilderte Flohmarkt eine Woche lang täglich geöffnet.

Tommi Seifert (9) macht in Warnow Garagenflohmarkt und möchte an die Flutopfer in Südwestdeutschland spenden. Quelle: Malte Behnk