Grevesmühlen/Hamburg

Ein erfolgreicher Start in die Hallensaison liegt hinter den Leichtathleten des SV Blau-Weiß Grevesmühlen. Sie starteten in Hamburg beim nationalen HSV-Hallenmeeting, das unter 2G-plus-Regeln stattfand. Insgesamt sieben Athleten traten aus Grevesmühlen an. Trainer Steffen Weihe konnte eine positive Bilanz ziehen nach zwei spannenden Wettkampftagen.

Silber für Jonas Joost

So gab es neben zahlreichen Top-Ten-Platzierungen und persönlichen Bestleistungen eine Silber- und eine Bronzemedaille für die Nordwestmecklenburger, die sich gegen starke Konkurrenz behaupten mussten. Sophie Schewe, Hanna Bodenberger, Madlen Jenner und Jonas Joost mussten sich mit bis zu ein Jahr älteren Athleten messen und rechneten sich im Vorfeld nicht allzu große Chancen aus. „Im Wettkampf wuchsen sie allerdings über sich hinaus und besonders Jonas überraschte in den Sprintdisziplinen“, so Steffen Weihe. Mit neuen Vereinsrekorden gewann Jonas Joost Silber über die 60 Meter Hürden in 10,12 Sekunden und wurde in einem packenden Finale Vierter über 60 Meter in 8,38 Sekunden (Vorlauf 8,36 Sekunden). Gleich einen halben Meter setze an diesem Tag Sophie Schewe (AK 14) auf ihre Weitsprungbestleistung drauf und verbesserte sich im letzten Versuch von Platz 4 auf 3 mit sensationellen 4,87 Metern. Auch über die Hürden lief sie ein bärenstarkes Rennen und verpasste mit 10,09 Sekunden das Finale nur um drei Hundertstel.

Bestleistungen im Weitsprung

Die zwölfjährigen Hanna Bodenberger und Madlen Jenner zeigten ein Kopf-an-Kopf-Rennen über die 60 Meter, bei dem Madlen mit 9,03 Sekunden knapp die Nase vor Hanna (9,08 Sekunden) hatte. Auch im Weitsprung verbesserten beide ihre Bestleistungen und zeigten ein stabiles Leistungsniveau (Madlen 4,33 Meter und Hanna 4,28 Meter). Etwas Pech hatte hingegen Konstantin Markschies in der AK15. Nach einem sehr guten 60 Meter Hürden Vorlauf in 9,52 Sekunden befand er sich in aussichtsreicher Position in Richtung Podest, aber im Finale meldete sich eine alte Verletzung und unter dieser Beeinträchtigung reichten 9,72 Sekunden dann nur für Platz 7.

Niels Hameister mit zwei guten Platzierungen

Am Sonntag starteten die älteren Athleten, Blau-Weiß war in der U18 mit Hanna Wendland und Niels Hameister bei den Männern vertreten. Hanna absolvierte einen sehr guten Kugelstoßwettkampf und wuchtete die Drei-Kilo-Kugel im dritten Versuch auf 8,84 Meter, eine Weite, die ihr am Ende Rang 5 einbrachte. Niels Hameister musste sich bei den Männern in einem Teilnehmerfeld mit über 40 Startern unter anderem aus Jena, Wattenscheid und Bochum beweisen. Mit 7,42 Sekunden über 60 Meter erreichte er das B-Finale, wo er sich am Ende noch auf 7,38 Sekunden steigern konnte (Platz 16). Über 200 Meter lief es noch besser. Mit einer starken Zeit von 23,82 Sekunden belegte er Rang 14. Ein guter Saisoneinstieg für ihn, und ein erster Schritt in Richtung deutsche Hochschulmeisterschaften im Januar in Frankfurt-Kalbach.

Von OZ