Einen seltenen Fund machten Naturschutzwart Matthias Asmuß und seine Tochter Thale (7) am Sonntagnachmittag im aufkommenden Sturm am Ufer der Trave. Sie wollten sich anschauen, wie weit der Sturm das Wasser zurückgedrängt hatte und entdeckten beim Spaziergang am Ufer eine tote Kegelrobbe.

Meeresmuseum Stralsund ist informiert

„Das Tier ist noch nicht lange tot“, sagt Asmuß, der als Naturschutzwart unter anderem für die Halbinsel Teschow mit deren Naturschutzgebiet am Traveufer zuständig ist. „Ich vermute, dass das Tier noch selber auf diese kleine frei gewordene Sandbank gerobbt und dann hier am Spülsaum gestorben ist“, mutmaßt der Naturschutzwart. Die Fundsituation wirke nicht so, als sei das Tier an die Stelle geschwemmt worden. Asmuß hat direkt die Fachleute im Meeresmuseum Stralsund informiert.

Naturschutzwart Mattias Asmuß hat mit seiner Tochter Thale (7) am Ufer der Trave bei Teschow (Gemeinde Selmsdorf, Nordwestmecklenburg) am 9. Februar eine tote Kegelrobbe gefunden. Der Sturm hat dort das Wasser stark zurückgedrängt. Quelle: Malte Behnk

Tier kommt hier eigentlich nicht vor

„ Kegelrobben kommen hier in der Travemündung und auch in dem Bereich der westlichen Ostsee eigentlich nicht vor“, sagt Asmuß. Lediglich 2017 wurde bei Lübeck Kücknitz ein Exemplar gesichtet. „Erst vor der Insel Poel sind schon häufiger welche gesehen worden.“ Auch vor Rügen und Stralsund kommen die Meeressäuger vor. Daher sei es für Biologen sehr interessant, die gefundene Kegelrobbe zu untersuchen. Dabei soll dann auch geklärt werden, woran das Tier gestorben ist. Verletzungen wie von Netzen oder Schiffsschrauben sind an dem Kadaver nicht zu entdecken.

Krankheit als mögliche Todesursache

„Es sind Zeichen von einer Infektion am Auge zu sehen, deswegen sollte man auch Abstand halten“, warnt der Naturschutzwart auch mögliche Spaziergänger, die die Chance nutzen könnten, dort zu gehen, wo normalerweise viel Wasser ist. „ Kegelrobben stehen außerdem unter Artenschutz, auch deswegen darf man sich dem Tier nicht nähern – selbst wenn es tot ist“, sagt Asmuß, der in seiner Funktion als Naturschutzwart die Berechtigung dazu hat.

Das Ostufer der Trave ist geschützt. Das heißt, es gibt feste Regeln, an die sich Besucher halten müssen. Quelle: Malte Behnk

Problematischer Abtransport

Er hofft aber, dass die Kegelrobbe so schnell wie möglich abgeholt wird. „Das Meeresmuseum wird es vielleicht erst am Dienstag schaffen. Aber ich bin in Kontakt mit Selmsdorfs Bürgermeister, damit eventuell die Feuerwehr das Tier birgt.“ Würde die Robbe länger liegen bleiben, besteht die Gefahr, dass der Wind nachlässt oder dreht und dann der Pegel der Trave wieder steigt. Dann könnte das Tier weggespült werden. „Außerdem gibt es die Gefahr, dass Wildschweine oder Füchse es anfressen“, sagt Asmuß.

Größtes Raubtier Deutschlands Die Kegelrobbe ist neben dem Seehund die zweite an deutschen Küsten verbreitete Robbenart und daneben das größte in Deutschland freilebend vorkommende Raubtier. Sie können bis zu 300 Kilo schwer und 2,5 Meter groß werden. Der Name leitet sich von den kegelförmigen Zähnen und der Kopfform der Robbe ab. Im späten Mittelalter verschwand bereits ein Großteil der Population in der westlichen Ostsee. Mitte des 19. Jahrhunderts rottete der Mensch dann die Tiere als Nahrungskonkurrenten komplett aus. Um das Jahr 1920 gab es keine einzige Robbe mehr an der Ostseeküste. Sie waren bis an die nördlichsten Küsten Schwedens, Finnlands, Lettlands und Estlands zurückgedrängt worden. Inzwischen wachsen die Bestände wieder. Am Greifswalder Bodden wurde ein Bestand von mindestens 290 Tieren festgestellt.

Vermutlich ein Jungtier

Da Kegelrobben bis zu 2,5 Meter groß werden können und das gefundene Tier etwa 1,20 Meter lang ist, dürfte es sich um ein Jungtier handeln. Aus Matthias Asmuß Sicht ist es gut genährt. „Es dürfte 100 bis 150 Kilo wiegen.“ Daher ist auch der Abtransport vom Ufer durch Gestrüpp und einen Abhang hinaus zum früheren Kolonnenweg nicht einfach zu bewerkstelligen. Da Mitarbeiter aus Stralsund nicht bis nach Teschow kommen konnten, bat Asmuß um Unterstützung des Ordnungsamtes Schönberger Land und der Selmsdorfer Feuerwehr.

Untersuchung in Stralsund

„Acht Feuerwehrleute sind am frühen Nachmittag mit zwei Mitarbeitern des Ordnungsamtes angerückt und haben die Robbe geborgen“, berichtet Matthias Asmuß. Mit Mundschutz und Handschuhen ausgerüstet haben die Helfer den schweren Kadaver in mehreren Etappen geschleppt. „Das Meeresmuseum bedankt sich sehr dafür“, sagt Asmuß nach telefonischem Kontakt mit den Biologen in Stralsund. Sie werden das Tier abholen und in den nächsten Tagen untersuchen.

An den Küsten Rügens sind Kegelrobben anzutreffen. Quelle: Karl-Heinz Eckelt

Feuerwehren bergen oft tote Tiere

Die Feuerwehren der Küstenorte wie Groß Schwansee, Warnkenhagen oder Wohlenberg werden immer wieder beauftragt, tote Tiere von den Stränden zu bergen. Vor allem Schweinswale werden immer wieder an mecklenburgische Küsten geschwemmt. Die Todesursachen sind dabei oft ungeklärt. So gab es im vergangenen Jahr den Verdacht, dass Sprengungen der Marine in Schleswig-Holstein verantwortlich gewesen sein könnten. Für vermehrte Funde toter Schweinswale in 2018 gab es auch die Vermutung, sie könnten Opfer eines Delfins in der Lübecker Bucht geworden sein.

Von Malte Behnk