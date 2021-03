Klütz

Selten sind Reaktionen der Leser so emotional wie in diesem Fall: Wir hatten über die Ideen der Stadt Klütz berichtet, eine touristische Infrastruktur an der Wohlenberger Wiek zu entwickeln. Bauausschuss und Wirtschafts- und Tourismusausschuss hatten in der vergangenen Woche darüber beraten. Ebenfalls selten ist, dass die Meinungen zu den vorgestellten Ideen zunächst ausschließlich ablehnend sind. Aber worum genau geht es?

Mit dem Blick eines ortsunkundigen Touristen bietet die Fahrt entlang der Wohlenberger Wiek wohl wenig Anlass, hier einen Halt einzulegen. Wer den Reiz des stadtnahen Naturstrandes nicht zu schätzen weiß, wird die tristen Sandflächen landseits der Straße eher liegen lassen und sein Auto nach Boltenhagen lenken, wo allein der Titel „Ostseebad“ auf ein qualitatives Niveau hoffen lässt, für das es sich lohnt, eine Kurtaxe zu entrichten.

Die Wohlenberger Wiek soll für Freizeit und Tourismus erschlossen werden. Rund um kleine gastronomische Angebote könnten nach der Idee des Architekten Klaus Heselhaus gestaltete Freiflächen zum Sitzen und Spielen entstehen. Quelle: Klaus Heselhaus

Ein Umstand, mit dem man sich in Klütz nicht zufriedengeben will: Zum einen strebt die Stadt an, in Kürze den Titel „Erholungsort“ im Namen führen zu dürfen, um dann ebenfalls eine touristische Abgabe erheben zu können. Und viel wichtiger: Die Stadtvertreter entscheiden auf ihrer Sitzung am 12. April darüber, ob sie Fördermittel beantragen wollen, um die Sandflächen an der Wohlenberger Wiek in attraktive Versorgungszentren umzuwandeln. Parkplätze, Strandkioske, Sitz- und Spielgelegenheiten könnten so entstehen.

Klütz schon jetzt überfüllt?

Anja Behnke findet dazu schlicht auf der Plattform Facebook: „So einen Schwachsinn brauchen wir dort nicht“, ohne eine Begründung hinterherzuschicken. „Wo sollen denn bitte 1 200 Parkplätze entstehen?“, fragt dagegen Tobias Bladeck. „Sonst wird doch auch immer so auf Umweltschutz geachtet. Zumal Klütz und Boltenhagen im Sommer ja jetzt schon total überfüllt sind.“

Erster Entwurf für eines von drei Strandzentren, die an der Wohlenberger Wiek entstehen könnten. Quelle: Klaus Heselhaus

Ähnlich äußert sich Michèle Voß: „Ich denke, das ist ein Naturschutzgebiet, aber wenn es um Geld geht, ist ja anscheinend alles egal. Pflastert mal noch die letztens Strände auch noch zu.“ Und Birgit Schaefer schreibt: „Die wollen uns etwas von Klimawandel erzählen und zerstören immer mehr Natur.“

Einen weiteren Aspekt beleuchtet Bernd Baltbardis. Er fragt: „Dürfen da dann nur Einwohner des Klützer Winkels arbeiten oder ist etwa im Hinterland noch ein Campingplatz oder eine Plattenbausiedlung geplant? Denn ansonsten frage ich mich, wo denn die Angestellten wohnen sollen.“

Naturstrand bleibt erhalten

Tatsächlich sind rund um das Projekt noch Fragen offen. Das hatte Bürgermeister Jürgen Mevius bereits eingeräumt: „Einiges ist schon gut, anderes noch verbesserungswürdig – aber die Detailgestaltung kommt noch“, sagte er konkret.

Unstrittig bei den Beratungen der Ausschussmitglieder war jedoch, dass der Naturstrand erhalten bleibt. Bis auf die Errichtung eines mobilen Rettungsturmes sind dort keine Eingriffe geplant.

„Qualität der Pläne überzeugend“

Moritz Kirczek, Tourismusbeauftragter der Stadt Klütz lobt die Entwürfe des Architekten Klaus Heselhaus. „Die Wohlenberger Wiek ist unser touristisches Pfund“, so Kirczek. „Die Qualität der vorgestellten Pläne für das Gebiet finde ich überzeugend.“ Warum? „Es passt zu Klütz und fügt sich in die Natur ein. Gerade die Klützer sind sehr darauf bedacht.“

Einerseits bleibe der Strand unangetastet und die Versorgungszentren werden nur saisonal betrieben, so der Touristiker. „Das Gebiet bleibt Rückzugsgebiet für Vögel im Winter und es werden noch zusätzliche Ausgleichsflächen geschaffen.“ Außerdem: „Wir sprechen bei den Versorgungszentren über etwas größere Imbissbuden auf zweimal hundert und einmal zweihundert Quadratmetern.“ Ihn freut der Blick in die Zukunft: „Endlich werden wir zentrale Punkte haben, um Müll zu entsorgen, und ausreichend gepflegte Toiletten.“

Von Juliane Schultz