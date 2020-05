Tourismusindustrie am Boden: So geht es den Reisebüros in Grevesmühlen

Grevesmühlen

Er ist normalerweise die gute Laune in Person, und den Kunden, die vor ihm sitzen, steht die Urlaubsfreude ins Gesicht geschrieben. Doch davon ist im Moment nichts mehr übrig. André Maise, der zusammen mit Anja Krause, im Reisebüro Reisefieber in Grevesmühlen für die schönsten Wochen des Jahres sorgt, hat merklich Mühe, am Telefon die Fassung zu wahren.

Denn die Corona-Krise hat die Tourismusindustrie zum Erliegen gebracht, neben Hotels, Vermietern und Restaurants sind auch die Reisebüros betroffen. Es geht um die Existenz.

Rückerstattungen müssen abgearbeitet werden

„Wir haben seit Wochen keine Einnahmen“, sagt André Maise. Dafür aber jede Menge Arbeit. Denn die Rückerstattungen für die zahlreichen Pauschalreisen, die mittlerweile abgesagt wurden, müssen erledigt werden. Eine deprimierende Arbeit für jemanden, der seit vielen Jahren die Menschen aus der Region in die halbe Welt reisen lässt.

Die warmen Farben an den Wänden des Büros, die Ansichtskarten aus aller Welt, die farbenfrohen Kataloge – das alles bleibt hinter den Fenstern verborgen, an denen die Betreiber Grüße für die Kunden hinterlassen haben. „Wir zählen auf Euch“, ist dort unter anderem zu lesen. „Das ist im Moment nicht ganz einfach für uns, das stimmt. Auch wenn das Reisebüro offiziell geschlossen ist, die Rückerstattungen müssen gemacht werden.“

Auslandsreisen sind bis zum 14. Juni untersagt

Denn bis zum 14. Juni ist ohnehin alles abgesagt, jeglicher Urlaubsverkehr ist bis dahin eingestellt. Was danach wird? „Die Aussichten sind schlecht, ich gehe davon aus, dass in diesem Sommer nichts mehr passieren wird“, sagt der Unternehmer. Den Kunden kann er nur raten, abzuwarten. Denn wer selbst storniert, trägt in der Regel die Kosten dafür. „Ansonsten sollten die Kunden in die AGBs (allgemeinen Geschäftsbedingungen, Anm. d. Red.) schauen, dort steht ganz genau, was im Einzelfall zu tun ist.“

Sollten die Reisewarnungen nicht bald aufgehoben beziehungsweise gelockert werden, stünde es schlecht um die Branche. Wie viele der Hotels, die in den Hochglanzbroschüren in den Regalen des Reisebüros beworben werden, nach dem Ende der Krise überhaupt noch existieren, kann auch André Maise nur mutmaßen. „Einige werden das nicht überstehen, so viel steht fest.“

Er selbst hat auch die Soforthilfe des Landes beantragt und inzwischen auch erhalten. Maximal zwei Monaten reicht das Geld, um die laufenden Kosten zu decken.

