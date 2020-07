Tourismuslinie im Klützer Winkel: Bürgermeister planen Busroute zu Attraktionen der Region

Boltenhagen

Ein günstiger Fahrschein für den Klützer Winkel und eine attraktive Taktung der Busse – das wäre das ideale Ergebnis der Arbeitsgruppe Verkehr, die Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) im Amtsbereich Klützer Winkel initiiert hat. Er ist froh, dass er bei den anderen Bürgermeistern der Gemeinden im Amt Klützer Winkel auf offene Ohren gestoßen ist, als er von dem Plan berichtete, den öffentlichen Personennahverkehr in der Tourismusregion zu verbessern, sogar in die eigene Hand zu nehmen.

Auf Antrag der CDU-Fraktion Boltenhagen hatte die Gemeindevertretung des Ostseebads Wardecki im März damit beauftragt, es in die Wege zu leiten, eine eigene Buslinie im Gemeindegebiet zu betreiben. Das Ziel: Mehr Flexibilität bei der Gestaltung der Fahrpläne, der Ausstattung, der anfallenden Kosten sowie bei der Umsetzung der Elektromobilität zu bekommen.

Anzeige

Haltestellen benannt nach Attraktionen

Die anderen Amtsgemeinden einzubeziehen, war als ein zusätzlicher Wunsch der Gemeindevertretung formuliert worden. „Dass sich alle anderen Bürgermeister der Idee angeschlossen haben und das Projekt jetzt gemeinsam behandelt wird, finde ich toll“, sagt Raphael Wardecki. Die Arbeitsgruppe habe sich jetzt einmal getroffen.

Weitere OZ+ Artikel

Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) verhandelt mit anderen Bürgermeistern über ein gemeinsames Nahverkehrskonzept. Quelle: Malte Behnk

„Wir sind uns einig, dass wir eine Tourismuslinie gründen wollen, die die Hotspots der sechs Kommunen miteinander verbindet“, sagt Boltenhagens Bürgermeister. Dementsprechend soll es dann auch Haltestellen mit den Namen „Minimare“, „Kaffeebrenner“ oder „Mosterei“ geben, anstatt Straßennamen oder Ortsteile zu benutzen.

Erste Linienführung besprochen

„Wir haben in der Arbeitsgruppe festgelegt, welche Gemeinden welche Highlights haben, die an die Linie angebunden werden sollen“, sagt Wardecki. „Dementsprechend haben wir auch grob eine Linienführung besprochen.“ So wird durchaus angedacht, dass auch die kleinen Orte entlang der Steilküste wieder eine Busanbindungen bekommen, die es früher einmal gab.

„Dadurch soll sich auch die Anbindung für die Einwohner an den öffentlichen Nahverkehr verbessern, wenn Steinbeck und Elmenhorst als Beispiel von Bussen angefahren werden“, sagt Wardecki. Außerdem wünschen sich die beteiligten Kommunen eine Vereinfachung der Fahrpreise und Tickets. Ein „Klützer Winkel“-Ticket wäre ein Ziel der Arbeitsgruppe.

Nahbus ist informiert

Das kreiseigene Verkehrsunternehmen Nahbus, das den Öffentlichen Personennahverkehr in Nordwestmecklenburg bedient, sei über die Pläne der Arbeitsgruppe Verkehr informiert, sagt Raphael Wardecki. Sollten sich Boltenhagen und eventuell weitere Gemeinden dazu entscheiden, den Busverkehr selber betreiben zu wollen, müsste darüber auch mit Nahbus verhandelt werden. Schon seit 2018 ist es innerhalb von Boltenhagen möglich, für einen Euro Bus zu fahren. Aus den Kassen der Gemeinde und der Kurverwaltung werden die restlichen Fahrtkosten bezahlt.

Bis 2021 soll das Projekt der Tourismuslinie im Klützer Winkel fertig geplant sein. „Dann wollen wir es zum Saisonbeginn an den Start bringen“, sagt Boltenhagens Bürgermeister. Das Ostseebad möchte unter anderem seine Großparkplätze an den Ortseingängen in einem regelmäßigen Takt von Bussen anfahren lassen und die Fahrten so attraktiv machen, dass Autos am Ortsrand stehen gelassen werden.

Erster Anlauf 2016

Bereits 2016, als das Nahverkehrskonzept in Nordwestmecklenburg erneuert wurde, gab es den Vorschlag, eine Buslinie von Boltenhagen zum Priwall zu schaffen. Dazu sollte die damals eingestellte Linie 371 wieder aktiviert werden, die eine Zeit lang durch einen Elektrobus befahren wurde. Auch da sollten von Boltenhagen aus Elmenhorst und Warnkenhagen sowie touristische Attraktionen in Klütz und Kalkhorst angefahren werden.

Kalkhorsts Bürgermeister Dietrich Neick (FWK). Quelle: Malte Behnk

Allerdings war auch vorgesehen, dass auf Boltenhagen, Klütz und Kalkhorst Kosten von jeweils 15 000 Euro pro Jahr zukommen. Damit war zum Beispiel Kalkhorsts Bürgermeister Dietrich Neick (FWK) nicht einverstanden. Die jetzige Planung laufe anders. Deswegen sagt Neick bislang: „Ich bin dafür.“

Von Malte Behnk