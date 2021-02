Touristenjagd in Boltenhagen: Das sagen die Leser dazu

Boltenhagen

Fast 1000 Fahrzeuge haben Polizisten am vergangenen Wochenende in Boltenhagen kontrolliert, um die Einhaltung der Pandemiebestimmungen zu überwachen. Die Reaktionen der Leser in den sozialen Netzwerken sind teilweise heftig:

Sascha Schmidl schreibt „Dann bitte richtig kontrollieren, jedes Fahrzeug anhalten, die Insassen kontrollieren und nach dem Ausweis fragen und die ‚geschmuggelten‘ Tagestouris wieder zurücksenden. Habe von einer Bekannten erfahren, dass sie sich hier in SH abholen lassen von jemand aus dem Kreis NWM.“

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tanja Lau: „Wahrscheinlich steckt man sich an der frischen Luft ... noch mehr an als woanders ... Wenn Leute genügend Abstand halten würden ... wäre es dort machbar ... Aber die übertreiben ja gleich alle so dolle ... sobald es sonnig ist.“

Wolfgang Piske: „Ich finde es einfach zum K..., viele Mitbürger, die auch ganz in der Nähe der Ostsee wohnen, verzichten seit über einem Jahr ans Meer zu fahren, damit dieser Mist endlich vorbeigeht. Bringt aber nichts, wenn HH und Co. die Ostsee bevölkern.“

Besucheransturm am Wochenende in Boltenhagen Quelle: Michael Prochnow

Norma Meyer: „So sind die Regeln, die zum Glück und eigentlich auch für alle Hamburger gelten. Insofern konsequent, wenn auch kontrolliert und reagiert wird. Ich wäre heute auch gerne an die Ostsee gefahren, bin aber stattdessen mit meinen Hunden in meinem Stadtteil gelaufen. Geht auch.“

Josephine Jürgens: „Aber im Supermarkt auf engen Raum dicht an dicht gedrängt ist ja völlig in Ordnung. An der frischen Ostsee mit ganz viel Platz und mit herrlichem Sonnenschein natürlich ein Unding.“

Kirsten Bruns: „Und jedes Wochenende grüßt das Murmeltier ... das Problem ist, dass es keine einheitlichen Regelungen gibt. Niendorfer dürfen nicht nach Travemünde, aber umgekehrt ginge. Dasselbe mit MV. Das sorgt nicht gerade für Akzeptanz.“

Marcel Kroegerchen: „Dankeschön an die Schutzkräfte, die so konsequent an unser aller Sicherheit denken. Wir bekommen schon noch Jahre, wo wir zusammen uns in die Sonne am Wasser setzen können. Vorher ist jedoch konsequenter Weise das Einhalten der vorgeschriebenen Regeln einzuhalten. Dieses ist ja nun mal auch nicht so schwer umzusetzen. Abstand halten und den Mund-Nasen-Schutz konsequent tragen ist das Stichwort.“

Martina Wolf: „Habe heute in NWM sehr viele Kennzeichen gesehen, die nicht aus der Gegend stammen ... aber Kontrollen waren nicht zu sehen ... war in Barendorf/Schwansee.“

Von Michael Prochnow