Grevesmühlen

Seit mehreren Jahren hat das Weihnachtskonzert am Gymnasium „Am Tannenberg“ in Grevesmühlen Tradition. Viele Besucher verbrachten den Dienstagabend im Foyer der Schule, um klassische, aber auch peppige Weihnachtsbeiträge zu erleben. Von Klavierstücken über englische und deutsche Songs bis hin zu Lehrer- und Schülerchorbeiträgen war einiges dabei. Gänsehaut erlebten die Gäste auf jeden Fall beim Lied Hallelujah. Zur Stärkung boten Zwölftklässler viele Leckereien an.

Von Jana Franke