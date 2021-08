Traditionsbäckerei Freytag schließt überraschend Standort in Klütz

Klütz

Ein Auto mit süddeutschem Kennzeichen fährt schnell in der Schloßstraße 31 rechts ran, die Beifahrerin springt heraus und möchte kurz in der Bäckerei Freytag belegte Brötchen für die Heimreise kaufen. Daraus wird leider nichts. Ein Schild im Schaufenster informiert kurz und knapp: „Liebe Kunden, diese Filiale schließt ab Donnerstag, den 26.08.2021. Wir möchten uns für Ihr jahrelanges Vertrauen bedanken und hoffen, Sie weiterhin in einer unserer Filialen begrüßen zu dürfen. Wir bitten um Ihr Verständnis!“

Nachbar Steffen Arndt ist überrascht: „Wir haben morgens gern nebenan unsere Brötchen geholt.“ Stammkunde Karsten Reich ist traurig, dass sein Bäcker zugemacht hat. „Früher war ich gern hier im Café“, erzählt er. Dann wurden die Öffnungszeiten immer stärker reduziert. „Zuerst war Sonntags zu“, berichtet der Klützer, „dann nur noch bis 14 Uhr und jetzt ist ganz aus“, konstatiert er und geht ohne Brot von dannen.

Kurzfristige Schließung war so nicht geplant

Die Geschäftsführer Daniela (42) und Thomas Braun (35) – Enkel von Firmengründer Theodor Freytag – hatten eine so kurzfristige Schließung gar nicht geplant. „Ein Krankheitsfall in der Belegschaft hat uns gezwungen, so plötzlich dicht zu machen“, berichtet Daniela Braun. „Wir hatten noch nicht einmal Gelegenheit mit unserem Vermieter zu sprechen.“ Das Aus für die Klützer Filiale sei hingegen abzusehen gewesen. „Schon seit dem Bau der Umgehungsstraße wurde der Absatz von Jahr zu Jahr weniger“, erklärt sie. Der Standort in der Schloßstraße sei sehr von den Touristen abhängig und die seien durch Corona komplett weggebrochen.

Qualitätsbäcker in der 3. Generation

Die Bäckerei Freytag wurde 1958 in Grevesmühlen gegründet. „Wir sind stolz, dass wir in der 3. Generation seit 63 Jahren Traditionsbäcker sind“, erklärt Daniela Braun. Die Diplomkauffrau ist für Marketing und Vertrieb zuständig, ihr Bruder verantwortet als Bäckermeister die Produktion in der Backstube am langen Steinschlag in Grevesmühlen. Anfang 2021 haben die beiden Geschwister auch ganz offiziell die Geschäftsführung von ihrem Vater Peter-Eckhard Braun übernommen. Der Bäckermeister wird in diesem Jahr in den Ruhestand verabschiedet.

12 Filialen und ein Verkaufswagen bleiben

Die Bäckerei hat noch 12 weitere Filialen, unter anderem in Dassow, in Boltenhagen und in Grevesmühlen. Außerdem gibt es einen Verkaufswagen mit festen Routen in der Region. Obwohl die Löhne über dem Mindestlohn liegen, ist es für den Traditionsbäcker schwer, gute Mitarbeiter zu finden und langfristig zu halten. „Wir versuchen mit Teilzeitmodellen unseren Mitarbeitern zu ermöglichen, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen“, so Braun. Vor allem in der Saison an den Küstenstandorten hätten die Mitarbeiterinnen im Verkauf alle Hände voll zu tun.

Von Annabelle von Bernstorff