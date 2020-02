Trafohäuschen in Boltenhagen wird Unterkunft für Fledermäuse und seltene Vögel

Boltenhagen

Wenn Urlauber das Ostseebad Boltenhagen beschreiben, geht es ihnen oft um die schöne Natur des Ortes. Da aber immer mehr gebaut wird, um Hotels für die Touristen und auch Wohnungen für Einheimische zu schaffen, wollen die Kommunalpolitiker sich auch um Unterkünfte für seltene Tiere kümmern.

In einer alten Trafostation am Bauhof im Ortsteil Tarnewitz sollen Nistmöglichkeiten für bedrohte Vogelarten und ein Sommerquartier für Fledermäuse geschaffen werden. Mehlschwalben, Rauchschwalben, Amseln und Zaunkönige haben dort schon Unterschlupf gefunden.

Nötige Umbauten am Trafohaus

Zehn Nester von Rauchschwalben und jeweils ein Nest von Mehlschwalbe, Zaunkönig und Amsel wurden bei einer Untersuchung entdeckt. Das Gebäude eignet sich aber durchaus für mehr. Möglich wäre es 30 Nester der Rauchschwalbe, 20 der Mehlschwalbe und vier von Halbhöhlenbrütern wie Zaunkönig oder Rotkehlchen unterzubringen und das Gebäude auch für Fledermäuse zu nutzen. Dafür werden im Bauausschuss der Gemeinde Vorbereitungen getroffen. Unter anderem müsste das kleine Haus etwas umgebaut werden.

Mehlschwalben sollen im alten Trafohaus in Boltenhagen mehr Nistmöglichkeiten bekommen. Quelle: Helmut Kuzina

Quartier für Fledermäuse geeignet

Die Gemeinde hat das ehemalige Trafohaus vom Gutachter Martin Bauer untersuchen lassen. Er hat festgestellt, dass es gut als Sommerquartier für Fledermäuse geeignet, aber nicht frostsicher ist. Ein kleiner, etwa zehn Quadratmeter großer Kellerraum, würde sich aber auch als Winterquartier eignen. Dazu müssten größere Öffnungen in der Außenwand bis auf eine Einflugöffnung verschlossen werden. Zudem müsste die Decke frostsicher isoliert und es sollten einige Haltemöglichkeiten im Kellerraum angebracht werden. Vom Dach könnte Regenwasser eingeleitet werden, um für genügend Feuchtigkeit zu sorgen.

Des Weiteren muss überprüft werden, ob aus der früheren Nutzung als Trafohaus noch Belastungen vorliegen, die entfernt werden müssen. Auch das Dach, das nach dem Gutachten von Martin Bauer mit Wellasbest gedeckt ist, müsste neu mit Ziegeln eingedeckt werden. Glasbausteine in Fensteröffnungen sollen entfernt werden, damit auch der Waldkauz eine Einflugöffnung hat. Ebenso sind Türöffnungen zu verschließen.

Das alte Trafohaus neben dem Bauhof in Tarnewitz steht leer und könnte ein gutes Quartier für Fledermäuse und Vögel werden. Quelle: Malte Behnk

Die Gemeinde will diese Nistmöglichkeiten einerseits aus Tierschutzgründen schaffen, andererseits geht es auch um ein Angebot an Bauherren. „Wir können Investoren, die für den Bau von Gebäuden einen Ausgleich schaffen müssen, Anteile davon verkaufen“, erklärt der Bauausschussvorsitzende Michael Steigmann ( Die Linke). Sie könnten sich an dem Projekt dann finanziell beteiligen, wenn es auf ihrem Grundstück nicht möglich ist, wegfallende Nistmöglichkeiten neu zu schaffen.

Bedrohte Arten

Seit 2002 steht die Mehlschwalbe in Deutschland auf der Vorwarnliste für bedrohte Vogelarten. Die Rauchschwalbe ist in der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands von 2015 als gefährdet eingestuft. Der Zaunkönig ist eine in Deutschland streng geschützte Art und 17 der deutschen Fledermausarten werden in den Gefährdungskategorien der Roten Liste Deutschlands geführt.

Von Malte Behnk