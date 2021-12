Tragischer Unfall in Nordwestmecklenburg wirkt nach: So gehen Feuerwehrleute und eine Ersthelferin mit dem Erlebten um

Wohlenberg

Eine traurige Nachricht bewegt viele Menschen in Nordwestmecklenburg: der tragische Autounfall am Dienstag auf der Landesstraße an der Wohlenberger Wiek. Ein 21-Jähriger kam bei dem Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Pick-up ums Leben gekommen, der Fahrer und der Beifahrer des Pick-ups wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Transporter war aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten.

Marion Hein war eine der Ersthelfer. Sie weiß noch nicht, ob sie mit den Bildern im Kopf dauerhaft zurechtkommt, hofft es aber. Die Nacht nach dem Unfall war schlimm für die 60-Jährige.

Feuerwehrleute versuchen belastende Einsätze wie den am Dienstag so gut es geht zu verarbeiten. Noch am Unfallort kommen sie zusammen und sprechen miteinander. Der Boltenhagen Wehrführer Sebastian Hacker berichtet: „Im Gerätehaus geht es dann weiter, wir setzen uns alle an einen Tisch und reden darüber, was wir erlebt und gesehen haben.“ So machen es auch die Feuerwehrleute in Grevesmühlen. Psychologische Hilfe gibt es bei Bedarf auch von professioneller Seite.

