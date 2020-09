Traumhafte Kulisse: Die „Hanseatic Inspiration“ liegt vor Boltenhagen

Boltenhagen

Das war ein Termin für Frühaufsteher, aber einer, der sich gelohnt hat. Ein wunderschöner Sonnenaufgang am Dienstagmorgen bildete die faszinierende Kulisse für ein ungewohntes Schauspiel auf der Ostsee vor Boltenhagen. Normalerweise ziehen die großen Schiffe am Horizont vorbei, doch in Corona-Zeiten ist eben alles ein wenig anders. Seit Montagnacht liegt die „ Hanseatic Inspiration“ vor Boltenhagen vor Anker. Etliche Schaulustige zieht es seitdem an die Küsten im Ostseebad und an der Wohlenberger Wiek, denn solch einen Anblick gibt es nicht alle Tage.

Die Weiße Wiek im Hintergrund Quelle: Strauß

Von Malte Behnk