Ach, du dickes Ei: „Traumvilla“ für Hühner in Boienhagen

Boienhagen

Schon fast als Traumvilla lässt sich das fahrbare Häuschen bezeichnen, das Nico Steinwede für seine 400 Tiere entwarf und baute. Seinen Platz gefunden hat das Hühnermobil auf einer Wiese in Boienhagen, dem Wohnort des 32-Jährigen.

Von der Idee bis zum ersten Ei war es ein langer Weg – aber er ist gemeistert. Mit dem Vorhaben, regionale und für den Kunden nachvollziehbare Ware anzubieten, gründete Nico Steinwede mit einem Bekannten eine Gesellschaft: „Das WeideEi“. Seit Anfang Juni gibt es nun im Ort leckere Eier von glücklichen Hühnern.

Nur knapp 100 Meter von der großzügig eingezäunten Weidefläche entfernt steht ein mit Holz verkleideter Container, in dem die Eier, nach den Größen M und L sortiert, gelagert werden. Täglich von 8 bis 20 Uhr ist er geöffnet. Kunden können sich die Eier holen und das Geld in eine Kasse des Vertrauens legen: zwei Euro für sechs Eier, drei Euro für zehn und acht Euro für eine 30-er Horde.

Auf jeden Fall ein Ausflug mit der Familie wert: In dem Häuschen befinden sich die Eier und die Kasse des Vertrauens. Die Hühner scharren einige Meter weiter auf einer Wiese - nicht nur für Kinder ein Erlebnis. Quelle: JANA FRANKE

Die Lohmann Brown-Classic-Hennen legen täglich 360 bis 380 Eier. Bis zu sieben Tage werden sie im EU-zertifizierten Selbstbedienungshäuschen gelagert. Was bis dahin nicht verkauft wird, geht in den Großhandel. Zu haben sind die mit Packstellen- und Stempelnummern versehenen Eier nicht nur in Boiensdorf. Angeboten werden sie auch in Filialen der regionalen Bäckerei Freytag.

Das Hühnermobil selbst wechselt regelmäßig seinen Standort auf der großen Wiese. „Alle zehn bis 14 Tage“, erklärt Nico Steinwede, der hauptberuflich in einem Landwirtschaftsbetrieb in Boienhagen arbeitet. Somit haben die Hühner alle zwei Wochen eine neue Fläche zum Grasen. „Durch die Aufteilung in Parzellen vermeiden wir zum Beispiel Kahlfraß und Parasitenbefall“, begründet der zweifache Vater. Abgesteckt ist die Fläche mit einem Elektrozaun. Somit ist zumindest der Fuchs kein Problem. „Anders ist es mit der Gefahr aus der Luft“, erläutert Nico Steinwede. Einige Male habe er schon einen Seeadler beobachtet. „Sollte der zu einem Problem werden, denken wir über ein Herdenschutztier wie ein Schaf nach.“

Nico Steinwede: "Wir haben eine Kasse des Vertrauens. Bisher funktioniert das sehr gut." Quelle: JANA FRANKE

Die Tiere haben ganzjährig tagsüber Auslauf und jede Menge frisches Gras, Luft sowie Tageslicht. Die vom Amtsveterinär abgenommene „ Traumvilla“ könnte moderner kaum sein. Das Befüllen der Wasser- und Futterstellen in dem Mobil mit Erd- und Obergeschoss ist sensorgesteuert. Abends leuchtet in der Hühner-WG gedämmtes Licht, das über Nacht aus- und morgens wieder angeknipst wird. Die gelegten Eier werden über ein Förderband entnommen. Ebenso wird automatisch entmistet. Ist das Wetter schlecht, können sich die Hühner im Untergeschoss, dem sogenannten Kaltscharrraum, aufhalten.

Nach zwölf bis 14 Monaten gibt Nico Steinwede die Tiere weg und ersetzt sie durch neue. In die Zukunft geschaut, sollen es sogar mehr werden. Ein zweiter mobiler Hühnerstall ist in Planung.

Internet: www.dasweideei.com

Von Jana Franke