Klütz

Wer genau hat hier eigentlich die Tricks drauf: Ist es Schnauzer Sira, die Hundetrainerin oder ist es die siebenjährige Pauline? Am Ende der kleinen Trainingseinheit, zu der die Tierärztin und Hundetrainerin Dr. Ina Rheker nach Goldbeck eingeladen hat, sind es wohl alle drei. Ihre Talente sind dabei natürlich ganz unterschiedlich verteilt.

Pauline ist mit Mama Jessica Tlattla und Schwester Maja gekommen, um zu testen, wie gut der neue Kurs „Tricks für Kids und Hund“ funktioniert, den Ina Rheker aus Klütz seit April anbietet. Die Familie hat auch einen Hund, den Dobermann Dion, den haben sie heute aber zu Hause gelassen. Stattdessen darf Pauline der zwölfjährigen Sira entlocken, was die so draufhat.

Tricks an Kind und Hunderasse anpassen

Aber warum ist das so, kann ein Dobermann etwa keine Tricks erlernen? Ina Rheker muss lachen: „Ich glaube, der ist nicht so mit Leckerlis zu beeindrucken, da müssten wir mit einem Steak arbeiten.“ Und sie erklärt weiter: „Es gibt Rassen mit mehr oder weniger Temperament und Körperform. Je nachdem muss man die Tricks anpassen und natürlich auch an die Kindergröße.“ Zudem würde man einen Bernhardiner lieber nicht springen lassen, sondern eher seine Konzentration trainieren. Etwa ein Leckerli auf der Nasenspitze balancieren lassen.

Also ist nun Sira dran. Die betagte Dame soll Pauline die Pfote geben. Ina Rheker macht vor, wie es funktioniert: Sie ruft Sira, lässt den Schnauzer Sitz machen, dazu reicht ein kurz erhobener Zeigefinger, dann sagt sie laut: „Guten Tag“ – und hält dem Hund die flache rechte Hand hin. Sira, die mit einem Leckerli in der Hand rechnet, schnuppert zuerst und weil sie keines findet, sucht sie zur Sicherheit mit der Pfote nach. Rheker schnappt die Pfote, schüttelt sie ein kleines bisschen, als würde sie den Hund begrüßen, und gibt Sira mit der linken Hand nun endlich die erhoffte Knabberei.

Tricktraining für Kinder: Sira gibt Pfötchen. Quelle: JULIANE SCHULTZ

„Hunde sind genauso bestechlich wie Menschen“

Das war ja einfach. Oder? Pauline hat alles ganz genau beobachtet und Ina Rheker wiederholt die Vorführung noch zweimal. Nun schnappt sich das Mädchen ein Leckerli, doch Sira muss erst die Hofkatze anbellen, bevor sie Lust hat, sich wieder dem Training zu widmen. Nach zwei, drei Fehlversuchen, bei denen es Sira irgendwie gelingt, sich die Belohnung zu schnappen, bevor sie Pauline die Pfote gegeben hat, klappt es schließlich doch. Der Schnauzer schüttelt die Hand der Siebenjährigen. Toll!

Alle haben sich damit eine kleine Pause verdient. Sira sucht die Katze und Pauline tobt mit ihrer Schwester über den Hof. Derweil erklärt Ina Rheker: „Wenn ich möchte, dass mein Hund mitmacht, muss ich ihm zeigen, dass es sich für ihn lohnt. Da sind Hunde genauso bestechlich wie Menschen.“ Dieses Prinzip sei im Übrigen auch Teil der normalen Ausbildung für Familienhunde.

Angebot auch für Urlauber in Boltenhagen

Zusätzlich bietet die Tierärztin an ihrem Haus in Goldbeck Trainings mit unterschiedlichen Schwerpunkten an: das sogenannte Agility-Training, ein Anti-Köder-Training oder nun auch das Tricktraining speziell für Kindergruppen mit aktuell bis zu vier Teilnehmern. Dafür kann man sich ab sofort anmelden. Ganz neu ist zudem ein Angebot, das sich an Urlauber in Boltenhagen richtet. Immer donnerstags trifft sich Ina Rheker dort nach Voranmeldung um 14 Uhr mit Kindern auf der Wiese hinter dem Kurhaus und vermittelt etwa eine Stunde lang, was ihre Tiere mit der richtigen Anleitung können: zum Beispiel durch einen Reifen springen.

Tricktraining für Kinder: Tierärztin Ina Rheka zeigt Pauline (7) wie sie Hündin Sira durch einen Reifen springen lässt. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Dieses Kunststück sollen nun auch Sira und Pauline vorführen. Zwar ist Sira in ihrem Alter nicht mehr so ausdauernd und mit Begeisterung dabei wie junge Hunde. Auf einen Leckerbissen hat sie aber nach wie vor Lust – und als ein kleines Knusperteilchen durch den Reifen fliegt, den Pauline und Ina Rheker halten, springt sie selbstverständlich hinterher. Nach einigen Wiederholungen klappt das auch auf Handzeichen, ganz ohne dass ein Leckerli vorwegfliegt.

Pauline freut sich über ihren Erfolg und ist hoch motiviert, auch ihrem Dobermann zu zeigen, was sie gelernt hat. Und selbst wenn der nicht demnächst fröhlich durch bunte Reifen springt: Pauline hat verstanden, wie motivierend eine kleine Belohnung sein kann. Und weil ihre Mutter das auch weiß, gibt es für die Kinder nun ein Eis.

Von Juliane Schultz