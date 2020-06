Boltenhagen

Der Ostseestrand in Boltenhagen lockt seit Pfingsten wieder Urlauber an und bei dem sonnigen Wetter sollen die Strandbesucher auch sicher baden und planschen können. Für die Sicherheit am etwa dreieinhalb Kilometer breiten Strand sorgen Rettungsschwimmer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG), die während der Hauptsaison aus ganz Deutschland anreisen und ihren Urlaub mit dem Ehrenamt verbringen.

Kaum Einschränkungen für Retter

Das ist auch jetzt während der Corona-Pandemie so. Während es in manchen Küstenorten schwierig ist, die Rettungsschwimmer während ihrer Einsatzzeit unterzubringen, haben die Kurverwaltung und die Gemeinde im Ostseebad Boltenhagen die Unterkunft der DLRG in den vergangenen Jahren so umgebaut, dass kaum eine Einschränkung notwendig ist.

„Wir werden etwas weniger Rettungsschwimmer als sonst in der Hauptsaison haben und weniger Betten in der Unterkunft belegen“, sagt Boltenhagens Kurdirektorin Claudia Hörl. „Es werden teilweise weniger Personen pro Turm eingeteilt“, erklärt Hörl die Veränderung. Große Einschränkungen für die Sicherheit der Badenden sieht sie daher nicht.

Räume verkleinert und mehr Sanitärbereiche

„Trotz der Hygiene- und Abstandsregeln können in der Hauptsaison noch 20 statt der sonst 25 Rettungsschwimmer eingesetzt werden“, sagt sie. Das gibt die Unterkunft im Dachgeschoss der Grundschule her. Damit kann gewährleistet werden, dass alle bisher bewachten Strandabschnitte auch in dieser Saison gesichert sind.

„Wir haben die Unterkunft ohnehin in mehreren Abschnitten umgebaut“, sagt Hörl. Das sei jetzt günstig, um die Vorgaben zum Corona-Schutz einzuhalten. Bei den Umbauten wurden unter anderem größere Schlafräume mit mehreren Betten verkleinert und aufgeteilt. „Außerdem gibt es jetzt mehr Sanitärbereiche“, sagt Kurdirektorin Claudia Hörl.

Abstand halten mit Rettungsmitteln

Für die Rettungsschwimmer, die teilweise jedes Jahr wieder nach Boltenhagen kommen und sich daher im Ostseebad und an der Küste gut auskennen, dürfte sich auch nicht allzu viel ändern. Wenn sie bei einem Notfall im Wasser das Rettungsboot, ihr Surfbrett oder die Rettungsboje einsetzen, können sie den notwendigen Abstand zum Badenden größtenteils einhalten.

Rettungsschwimmer aus ganz Deutschland Jeden Sommer verbringen viele ehrenamtliche Rettungsschwimmer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) einen Teil ihres Urlaubs an der Ostseeküste. So sorgen Männer und Frauen aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern und anderen Bundesländern mit den örtlichen Rettungsschwimmern für die Sicherheit der Badegäste in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Etwa 120 DLRG-Mitglieder kommen in Wochenschichten jedes Jahr ins Ostseebad Boltenhagen. Vermittelt werden die Einsatzstellen über den Zentralen Wasserrettungsdienst Küste der DLRG. Dort sind alle betreuten Stationen an der Küste und der Bedarf an Bootsführern, Wachgängern und Wachführern aufgelistet.

DLRG ist wichtiger Ansprechpartner

Die meisten Einsätze der Rettungsschwimmer bezogen sich in den vergangenen Jahren aber auf die Behandlung kleinerer Blessuren. Das Verarzten kleiner Schnitte und Kratzer oder von Verletzungen durch Quallen ist dann auch mit Mund-Nasen-Maske am Wachturm möglich. Auch für Familien mit Kindern ist die DLRG in Boltenhagen fester Ansprechpartner. Die Rettungsschwimmer geben Armbänder aus, mit denen Eltern und Kinder wieder zusammengeführt werden können, sollten sie sich verloren haben.

Keine Reservierungs-App geplant

Überlaufen war der Strand in Boltenhagen seit der Lockerung zu Pfingsten noch nicht. „Daher gibt es bislang auch keine Auflagen, dass wir den Zulauf kontrollieren müssen“, sagt Claudia Hörl. Maßnahmen, wie an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste, wo Liegeplätze am Strand per App vorbestellt werden sollen, sind in Boltenhagen nicht vorgesehen.

„Wir haben an allen Strandzugängen die Benimmregeln ausgehängt, die der Amtsvorsteher herausgegeben hat. Die Informationen haben auch alle Strandkorbvermieter.“ Die Regeln besagen, dass am Strand und beim Baden zu Personen eineinhalb Meter Abstand gehalten werden sollen, die nicht zu einer Wohn- oder Lebensgemeinschaft gehören. Ansammlungen von Gruppen feiernder Menschen sind nicht erlaubt und Getränke oder Speisen dürfen nur am Liegeplatz zu sich genommen werden.

Von Malte Behnk