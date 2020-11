Grevesmühlen

Einiges hat sich in den vergangenen zwölf Monaten in den Räumen des Jugendzentrums im Obergeschoss des Grevesmühlener Bahnhofs verändert. Neue Motive hängen an den Wänden, die Möbel sind umgeräumt, das Bild der Innenräume hebt sich deutlich ab zum sanierten Umfeld des Gebäudes.

„Die Jugendlichen haben sich selbst dafür entschieden, wie es hier aussehen soll. Und sie fühlen sich wohl“, sagt Marie Luise Born. Die Sozialpädagogin hat vor mehr als einem Jahr das Jugendzentrum übernommen, nachdem die ersten beiden Mitarbeiterinnen, die die Diakonie Ende 2018 eingestellt hatte, das Handtuch warfen.

Probleme mit Alkohol und Drogen

Die junge Frau mit den blonden Haaren zögert nicht, wenn es darum geht, Probleme anzusprechen. Als Ende 2019 der Sozialausschuss der Stadt das Jugendzentrum besuchte, schilderte sie ungezwungen, dass es durchaus Probleme mit Alkohol und Drogen gebe.

Marie Luise Born: „Hierher kommen Kinder und Jugendliche, die einen Ort außerhalb der Schule brauchen, an dem sie sich zurückziehen können. Quelle: Diakonie

„Da ist Grevesmühlen nicht anders als jede andere Stadt.“ Hausverbote, Polizeibesuche – auch damit muss sich die Leiterin des Jugendzentrums auseinandersetzen. Und jetzt auch noch Corona.

Hier können sich Jugendliche zurückziehen

Im ersten Lockdown im Frühjahr blieb auch das Jugendzentrum geschlossen, erst im Mai öffnete Marie Luise Born wieder die Türen. Und die stehen seitdem offen, auch jetzt noch. Denn das Jugendzentrum sei weder ein Freizeitklub noch ein Veranstaltungshaus, sondern eine Einrichtung, die dringend notwendig ist.

„Hierher kommen Kinder und Jugendliche, die einen Ort außerhalb der Schule brauchen, an dem sie sich zurückziehen können. Und an dem sie sich wohlfühlen.“ Denn viele der Besucher hätten eben nicht das Zuhause, das diese Voraussetzungen biete. „Es kommen nicht die, die es zu Hause gut haben.“

Fünf bis zehn Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 11 und 16 Jahren kommen täglich in den Treffpunkt, der über die Südseite des Bahnhofsgebäudes separat zu erreichen ist. Montags bis mittwochs ist von 12.30 bis 17.30 Uhr geöffnet, donnerstags bis 19 Uhr. Freitags ist zu, nachdem die Leiterin die Erfahrung machen musste, dass zu viel Alkohol- und/oder Drogenkonsum am Ende der Woche einige der Kids aggressiv mache.

Erste Ergebnisse der Jugendarbeit in Grevesmühlen

Durchsetzungsvermögen und Empathie sind die Eigenschaften, die sie braucht, um nicht nur die Türen aufzuschließen, sondern sich auch das Vertrauen der Kids zu erarbeiten. Das klappt nicht bei jedem und auch nicht sofort. „Aber ich habe den Eindruck, dass es in Grevesmühlen auf den Straßen ein wenig besser geworden ist, was die Gelage der Jugendlichen und den Vandalismus anbetrifft“, sagt die junge Frau.

„Das mögen vielleicht einige Menschen anders sehen, aber ich denke, dass unsere Arbeit hier funktioniert.“ Dass es etliche Monate gebraucht hat, damit die ersten Ergebnisse, wie beispielsweise die regelmäßigen Besuche der Jugendlichen in der Einrichtung, zu sehen sind, sei normal, betont die Sozialpädagogin, die sich Verstärkung wünscht. Denn die zweite Stelle im Jugendzentrum ist nach wie vor nicht besetzt. „Es ist nicht einfach, jemanden zu finden, der die Voraussetzungen erfüllt und dazu auch in der Lage ist, den Job zu machen.“

Maskenpflicht beim Kochen

Und der wird durch Corona nicht einfacher. Denn auch Jugendliche, die sonst in den Bahnhof kommen würde, seien in Quarantäne oder würden sich zu Hause in Isolation begeben. Im Zentrum selbst gilt die Regel, dass sich maximal zehn Personen in den Räumen aufhalten dürfen. Maskenpflicht gilt nur dann, wenn die Abstände nicht eingehalten werden können beispielsweise beim gemeinsamen Kochen oder bei Gesellschaftsspielen.

Auch in den Ferien hat die Einrichtung geöffnet, denn dann ist sie besonders gefragt. „In den Herbstferien haben wir Schwarz-Weiß-Fotos gemacht, das war ein Riesenspaß“, berichtet die Leiterin. In den Sommerferien entstanden die großen Leinwände an den Wänden des Treffs. Und die Graffiti draußen an den Wänden des Nachbargebäudes „Das Eck“. Ein buntes Zeichen nach draußen, dass das Jugendzentrum in Grevesmühlen aktiv ist.

