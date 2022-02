Trotz Corona: Kinder- und Jugendarbeit der Feuerwehr in Dassow boomt

Dassow

Mitgliederschwund und Nachwuchssorgen bei der Feuerwehr? Kein Thema in Dassow. Hier engagieren sich 114 Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Besonders stark ist die Nachwuchsabteilung – und obwohl die Pandemie sie immer wieder dazu zwingt, den regulären Dienstbetrieb auszusetzen. Weiterhin lernen 40 Jungen und Mädchen das Einmaleins des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistungen.

Sogar Wartelisten bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr

Es gibt sogar immer wieder Wartelisten. Wie schafft die Kinder- und Jugendwehr in Dassow das? Wehrführer Daniel Selzer gibt eine Antwort: „Es gab auch hier coronabedingte Absagen zahlreicher Veranstaltungen, aber die Jugendfeuerwehrwartin und viele Helfer hielten immer Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen.“ Sie überbrückten die Monate ohne Treffen im Gerätehaus mit zahlreichen Hausaufgaben, der einen oder anderen Schnitzeljagd und fünf Onlinetreffen, in denen die Kinder und Jugendlichen vor allem spielten und Kontakt zueinander hielten.

Claudia Brötzmann und ihre Helfer konnten im Juni wieder den Startschuss für Präsenzdienste geben, aber im Oktober war wieder Schluss – wegen Corona. Die Bilanz der Nachwuchsabteilung für 2021: „Insgesamt konnten aber immerhin 15 Dienste der Jugendfeuerwehr und zwölf Dienste der Kinderfeuerwehr stattfinden.“ Die meisten Veranstaltungen und Wettkämpfe fielen aus, aber im Sommer besuchte die Kinderfeuerwehr den Tigerpark in Dassow und die Jugendfeuerwehr traf sich zum Zeltlager in Pötenitz. Auch half sie bei der Schrottsammlung des Feuerwehrfördervereins, die wegen Corona vom März in den Oktober verschoben wurde.

„Ein Zeichen dafür, dass die Eltern uns vertrauen“

Daniel Selzer ist hörbar froh, als er sagt, dass die Brandschützer in Dassow nie Nachwuchssorgen haben. Er erklärt: „Das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Eltern uns vertrauen.“

Bei einem Brand in Wilmstorf setzen die Dassower Feuerwehrleute Löschschaum ein. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Dassow

Die Einsatzabteilung der Dassower Feuerwehr ist jetzt 53 Mitglieder stark. Zur Reserveabteilung gehören fünf Brandschützer. 16 Männer und Frauen sind Ehrenmitglieder.

Viel Arbeit für die Feuerwehr: 45 Prozent mehr Einsätze

Die Einsatzkräfte haben viel zu tun. Zu 110 Einsätzen rückten sie 2021 aus. Das sind 45 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Zu bewältigen waren 21 Brandeinsätze und 60 technische Hilfeleistungen, zu denen Einsätze nach Verkehrsunfällen und bei Stürmen gehören. Mehrmals rückten die Feuerwehrleute in Dassow aus, um Menschen auf dem Dassower See oder der Ostsee zu suchen und zu retten. Daniel Selzer sagt: „Es ist zu merken, dass mehr Urlauber in der Region sind.“

Einsatzkräfte transportieren Material für eine Bombensprengung ans Ufer des Dassower Sees. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Dassow

In besonderer Erinnerungen dürften den Feuerwehrleuten diese Einsätze bleiben: Brandeinsatz in Rosenhagen im Rahmen des Katastrophenschutzes, eine Wasserrettungsaktion auf der Ostsee in Zusammenarbeit mit DLRG, Bundesmarine und der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und eine Bombensprengung nahe Pötenitz.

In diesem Jahr reißt die Arbeit für die Dassower Wehr nicht ab. Sie steht kurz vor ihrem 30. Einsatz in 2022. Besonders häufig rückte sie wegen Sturmschäden aus.

Zahlreiche Ausbildungen wegen Corona abgesagt

Daniel Selzer bedauert: „Coronabedingt wurden zahlreiche Ausbildungen abgesagt, da die Einhaltung der Hygieneauflagen eine sinnvolle Gestaltung der Dienste nicht erlaubte.“ Die Ausbildung über Gruppenführer und Zugführer sei trotzdem sehr gut gelaufen. Ausfallen musste dagegen die Jahreshauptversammlung, zu der sich die Feuerwehr alljährlich Anfang Januar trifft.

Dankbar zeigt sich der Dassower Wehrführer für die Hilfe ihres Fördervereins. Das ungewöhnliche Ergebnis: „2021 wurden insgesamt 22 672,49 Euro für Anschaffungen und Unterstützung der Feuerwehr aufgewendet.“ Mit dem Geld unterstützte der Förderverein auch die Kinder- und Jugendarbeit.

