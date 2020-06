Trotz Corona: Kita-Kinder aus Grevesmühlen wetteifern um Bummi-Medaille

Grevesmühlen

Normalerweise sind es immer fast 200 Kinder aus neun Kindertagesstätten, die auf der Bürgerwiese in Grevesmühlen um die Bummi-Medaille kämpfen. Laufen, springen, werfen. Doch in diesem Jahr war mit der Corona-Krise alles anders und der Kreissportbund als Veranstalter der Bummiolympiade in Nordwestmecklenburg, Vereinssportlehrerin Petra Wellmann vom SV Blau-Weiß Grevesmühlen und die einzelnen Kindereinrichtungen mussten in die Trickkiste greifen.

„In Corona-Zeiten dürfen sich unterschiedliche Kita-Gruppen leider nicht treffen“, bedauert Kreissportbund-Geschäftsführerin Kerstin Groth. Deshalb startet in diesem Jahr jede Kita ihre eigene Bummiolympiade. Den Anfang für den Bereich in und um Grevesmühlen machte am Dienstagvormittag die Kita „Am Lustgarten“.

Es folgen der Spielgarten Klemkow in Grevesmühlen (10. Juni, Bürgerwiese), die Kita „Kleine Strolche“ in Damshagen (16. Juni in der Einrichtung), die Kita „Spatzennest“ in Grevesmühlen (17. Juni, Bürgerwiese) und „Die jungen Weltentdecker“ in Grevesmühlen (18. Juni in der Einrichtung). Auch die beiden Grevesmühlener Kitas „Am Ploggensee“ und „Am Tannenberg“ sowie die Selmsdorfer Einrichtung „Am Mühlenbruch“ bieten den Vorschulkindern den Spaß, allerdings steht noch kein genaues Datum fest.

Ob Ausdauerlauf, Sprint, Ballwurf oder Weitsprung – die Mädchen und Jungen der Kita „Am Lustgarten“ in Grevesmühlen waren am Dienstag mit Begeisterung dabei. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Bummi gehört zur Risikogruppe

„Die Alternative wäre gewesen, dass die Sportveranstaltung ausfällt“, verdeutlicht Kerstin Groth. Doch das wollten weder der Kreissportbund noch die teilnehmenden Kitas. Mit Laufbahnen und Sprunggruben bietet die Bürgerwiese in Grevesmühlen eine Möglichkeit, mit ausreichend Abstand um die Medaille zu kämpfen. Beim Werfen sind die Hände der Kinder vorab desinfiziert worden.

Petra Wellmann verkaufte den Mädchen und Jungen das Mittel als „Zaubertropfen“. Und dass Bummi, der Bär, nicht persönlich vorbeikommen konnte, erklärte sie damit, dass er zur Risikogruppe gehört. Alles in allem hatte die Vorschulgruppe der Kita „Am Lustgarten“ mit ihren 27 Kindern am Dienstag großen Spaß.

1500 Medaillen bisher verteilt

In den vergangenen Jahren verteilte der Kreissportbund im gesamten Nordwestmecklenburg 1500 Medaillen an die teilnehmenden Kitas. In diesem Jahr bestellte er 1200, weil nicht jede Einrichtung in Corona-Zeiten eine Olympiade ausrichten wollte. „Da viele Kitas den Sportwettkampf bei sich durchführen, werden wir die Auszeichnungen per Post verschicken. Viele Pakete sind gepackt worden“, erklärt Kerstin Groth, die froh darüber ist, dass die Veranstaltung in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt trotz Corona stattfinden darf.

Kitas, die mit ihren Mädchen und Jungen bei sich Sport machen wollen, können sie in diesem Sommer auch in anderen Disziplinen an den Start schicken, erklärt Kerstin Groth. Sackhüpfen, Balancieren oder Zehn-Meter-Hüpfen auf einem Bein – alles ist möglich. Von den Wettkämpfen können sie dann einige Fotos an den Kreissportbund schicken.

Von Jana Franke