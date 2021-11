Klütz

Nachdem der Klützer Weihnachtsmarkt aufgrund der hohen Inzidenzen abgesagt wurde, gibt es in der Vorweihnachtszeit nicht mehr viele Möglichkeiten, in Klütz adventliche Stimmung zu erfahren. Darum ist es Pastorin Pirina Kittel umso wichtiger, dass der lebendige Adventskalender wie gewohnt stattfinden kann.

Lieder und Texte, die Geist und Seele wärmen

Vom ersten Dezember an wird es jeden Abend eine halbe Stunde gemeinsamer Zeit in Klütz, Boltenhagen, Oberhof, Warnow, Damshagen oder Bössow geben. Der lebendige Advent wird überwiegend im Freien gefeiert. „Man steht draußen, gern am Feuer, mit Liedern und Texten, die Geist und Seele wärmen und anschließend gibt es heißen Punsch oder Tee“, schwärmt Pastorin Pirina Kittel. „Die Gastgeber haben viel Freiheit in der Gestaltung und wir haben mittlerweile hinreichend Erfahrungen, wie wir unsere Begegnungen sicher gestalten und trotzdem in Verbindung kommen.“

Konzerte als Trost für ausgefallenen Weihnachtsmarkt

Am 1. Dezember geht es mit Orgelmusik in der Klützer Marienkirche los und endet am 22. Dezember eben dort. Für die Abende vom 4., 9. und 18. Dezember gibt es noch keine Gastgeber. Wer Interesse hat, seinen Hof oder Garten für einen adventlichen Abend zu öffnen, melde sich gern im Pfarrhaus unter 038 825 / 222 74. Einen kleinen Trost für den ausgefallenen Adventsmarkt am 4. und 5. Dezember können zwei Konzerte in Klütz bieten: Am Sonnabend gibt das Blasorchester der Musikschule Carl Orff ein Konzert und am Sonntag kommen Alphornbläser aus ganz Mecklenburg und musizieren gemeinsam mit Manfred Absalon an der Orgel. Für die Veranstaltungen in der Kirche gelten die 3G-Regeln und die Registrierung per Luca App.

Die Pastorin plant bislang auch für die Christvesper am Heiligabend um 15 Uhr 3G. Die Teilnehmerzahl ist in Klütz auf 150 Personen begrenzt. Die Eltern der Krippenspielkinder haben Vorrang. Pastorin Kittel wünscht sich, dass es bei 3G bleiben kann. „Die Nordkirche hat uns da bislang immer die Freiheit verantwortungsvollen Handelns gelassen, dafür sind wir dankbar.“ In Boltenhagen (15 Uhr) und in Bössow (16.15 Uhr) findet die Christvesper mit Tannenbaum vor der Kirche nur mit Abstandsregeln und ohne Teilnehmerbegrenzung statt.

Von Annabelle von Bernstorff