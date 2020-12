Trotz Corona: Kreissportbund NWM mit tollen Ideen in der Krise

Grevesmühlen

Das Leben ist zu kurz um ein langes Gesicht zu machen. Mit diesem Satz hat der Kreissportbund Nordwestmecklenburg sich zum Jahresende seine Mitglieder. Denn die meisten Veranstaltungen im vergangenen Jahr mussten aufgrund der Pandemie ausfallen. Aber: Der KSB mit seinem Vorsitzenden Sönke Hagel hat mit tollen Ideen der Krise getrotzt. Statt Schwedenlauf gab es für 701 Teilnehmer einen Schwedenlauf-Sommer. Statt der Sportlerehrung an einem Ort gab es 403 Einzelauszeichnungen bei den Vereinen, was eine Tour von insgesamt 578 Kilometern bedeutete. Statt der vielen Vorschulolymopiaden wurden die Spiele in die Kitas gebracht. 51 Schulen im Kreis erhielten prall gefüllte Ballsäcke, die von dem Geld gekauft wurden, mit dem sonst „Jugend trainiert für Olympia“ finanziert wird. 163 Sportvereine gibt es im Landkreis, ihnen wünscht Sönke Hagel nicht nur besinnliche Weihnachten sondern vor allem ein sportliches Jahr 2021.

Von Michael Prochnow