Selmsdorf

Abhängen, spielen oder selber Sandwiches machen – das sind die Lieblingsbeschäftigungen der Mädchen und Jungen im Jugendklub in Selmsdorf. Erst im vergangenen Jahr, kurz vor den Lockdowns wegen der Corona-Pandemie, war er im ehemaligen Restaurant in der Dorfmitte eröffnet worden.

Trotz der Anlaufschwierigkeiten durch die Pandemie ist inzwischen viel Leben in den ehemaligen Gastroräumen. In den Herbstferien wurde ein Dokumentarfilm gedreht und Jugendsozialarbeiterin Janne Krüger hat jetzt sogar drei Praktikanten.

Praktikanten mit Verantwortung im Jugendklub

Emil, Levi und Max aus der 9. Klasse der Regionalen Schule Dassow haben zwei Wochen im Jugendklub mitgearbeitet. Zum Teil hat das auch mit ihren Vorstellungen von einem späteren Beruf zu tun. „Ich möchte gerne Erzieher werden“, sagt Max. Die Aufgaben der drei Jungs bestanden vor allem darin, im Jugendklub aufzupassen oder auch einzukaufen, wenn etwas, zum Beispiel für die Küche, gebraucht wurde.

Jugendarbeit digital und analog Der Jugendclub Selmsdorf informiert über seine Veranstaltungen auf Instagram (jugenarbeitselmsdorf) und Facebook (Jugendarbeit Selmsdorf). Unter diesem Link können Kids und Eltern auch einiges über geplante Events erfahren. Auch Anmeldungen sind möglich: https://padlet.com/jugendarbeitselmsdorf/2szwptbfsn4pkj8y

„Wenn nicht so viele Kinder hier sind, spielen wir auch mit denen, die da sind“, sagt Emil, der auch darüber nachgedacht hat, Erzieher zu werden. Mit einem Baumkletterer haben die drei Praktikanten auch ein Projekt für die nächste Zeit geplant.

Politische Meinungen werden diskutiert

Die drei Jungs, die sonst auch Besucher des Jugendklubs sind, sehen die Einrichtung so aus einer ganz anderen Perspektive und sie müssen Verantwortung übernehmen. Das haben sie aber auch schon vorher gemacht, als sie Sticker im Klub ansprachen, die aus dem deutlich linken Spektrum kommen. Es entwickelten sich Gespräche auch mit Sozialarbeiterin Janne Krüger, in denen sich zeigte, dass nicht jeder die radikalen Parolen teilt.

„Auch politische Meinungen sollen hier diskutiert werden“, sagt Janne Krüger. „Mit plakativer Deko können auch Jugendliche abgeschreckt werden“, sagt sie. Dennoch bleiben die Sticker, aber es kamen viele andere dazu und auch mit Stiften haben die Kids auf Balken gekritzelt, weil auch solche Graffiti eine Ausdrucksform der Jugend sind.

Etwa 20 Kinder kommen pro Tag in den Klub

Seit der Eröffnung im vergangenen Jahr mit vielen Unterbrechungen und Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie kommen inzwischen täglich bis zu 20 Mädchen und Jungen in den Jugendklub. „130 Kinder und Jugendliche waren bislang hier und viele kommen regelmäßig“, sagt Janne Krüger. Vor allem freitags, wenn gemeinsam gekocht wird, ist der Andrang groß.

Öffnen jungen Menschen in der Gemeinde Selmsdorf die Tür: Sozialpädagogin Janne Krüger und Bürgermeister Marcus Kreft haben den Jugendklub 2020 eröffnet. Quelle: Jürgen Lenz

Aber es gibt in Selmsdorf auch Jugendliche, die bisher noch nicht in den Treff gekommen sind. Die 16- bis 20-Jährigen treffen sich im Dorfpark oder an einer Eiche, die die Gemeinde offiziell in der Corona-Zeit als Treffpunkt auserkoren hat. „Aber sie kommen jetzt mal für einen Freitag her. Den Abend dürfen sie selber organisieren, aber es ist auch eine Erwachsene als Aufsicht dabei und Alkohol ist im Klub ohnehin nicht erlaubt“, so Janne Krüger. Über diesen Weg möchte die Sozialarbeiterin zum Beispiel diese Gruppe auch auf Angebote wie Berufsinformationsveranstaltungen aufmerksam machen.

Neue Medien wie Tiktok bergen Gefahren

Aber sie hat auch viel jüngere Besucher im Jugendklub, bei denen andere Themen wichtig sind. „Anfangs kamen die 13- bis 15-Jährigen, jetzt sind es viele Jüngere ab zehn Jahren. Denen zeige ich, sich selbst zu beschäftigen, ab und zu gibt es auch Fragen wegen der Hausaufgaben und ich muss vor allem die Mädchen für die neuen Medien sensibilisieren“, sagt Krüger. „Wir haben hier ein paar Girlies, die immer wieder Videos für Tiktok machen und ich spreche mit ihnen darüber, wie sie sich lieber nicht öffentlich präsentieren sollten“, sagt sie. „Die wissen teilweise nicht, wo wichtige Grenzen sind.“

Sorgen der Anwohner im Dorfzentrum von Selmsdorf, dass der Jugendklub in der ehemaligen Gaststätte viel Lärm und auch Vandalismus mit sich bringen würde, haben sich nicht bestätigt.

AGs werden gut angenommen

Etabliert haben sich inzwischen AGs wie die Kochlöffelgruppe, die kocht, eine Töpfer-AG mit Ina Herpich oder Training mit Billardlehrerin Diana Töpfer. „Ich bin sehr dankbar, dass ich viele ehrenamtliche Helfer habe, die den Klub unterstützen“, sagt Janne Krüger.

Über die Umgestaltung einer Telefonzelle zum Bücherschrank haben Jugendliche mit Andreas Grimm, Leiter des Kinder- und Jugendfilmstudios Grevesmühlen, einen Dokumentarfilm gedreht. Auch Bürgermeister Marcus Kreft wurde interviewt. Quelle: ANDREAS GRIMM

In den Herbstferien gab es ein Medienprojekt mit dem Kinder- und Jugendfilmstudio Grevesmühlen. Valerie, Greta, Lea und Laria aus der sechsten Klasse der Grundschule in Selmsdorf drehten einen Dokumentarfilm über den Umbau einer alten Telefonzelle in einen öffentlichen Bücherschrank.

Telefonzelle zum Bücherschrank umgebaut

Die alte Telefonzelle hatte Selmsdorfs Bürgermeister Marcus Kreft (SPD) zufällig gekauft und für den Zweck gespendet. Die Jugendlichen halfen etwas, die Zelle abzuschleifen, bevor Malermeister Martin Albeck sie in leuchtendem Rot strich. Kunststudentin Josephin Römer gestaltete Folien mit Motiven aus Harry Potter für die Scheiben und Monika Buchholz kümmert sich ehrenamtlich um die Bücher, die als Spende in den Schrank gestellt und getauscht werden können.

Für den Dokumentarfilm interviewten die Mädchen alle Beteiligten und verfolgten den Umbau der Telefonzelle. Andreas Grimm, Leiter des Kinder- und Jugendfilmstudios, leitete sie dabei an und schneidet jetzt den Film zusammen, bevor er dann im Jugendklub gezeigt werden soll.

Von Malte Behnk