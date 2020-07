Trotz Corona: Spannende Outdoor-Angebote vom Jugendclub Selmsdorf

Selmsdorf

Jugendarbeit in Selmsdorf bedeutet in den Ferien vor allen Dingen interessante Angebote draußen, aber auch drinnen. Ob Basketball und Grillen im Park, Tischtennis, Brunch oder Abenteuer im Wald, Fahrrad-Checks, Fahrrad-Touren, Waffeln backen – die Selmsdorfer Kids dürften sich über die unterschiedlichsten Offerten freuen.

Am vergangenen Wochenende zum Beispiel veranstaltete der Jugendclub Selmsdorf ein Camping am Schönberger Naturteich. Acht Kinder, beaufsichtigt von insgesamt drei Erwachsenen, hatten eine spannende Outdoor-Zeit. Eine der Erwachsenen war die Schönberger Sozialpädagogin Janne Krüger (46), die seit März hauptberuflich für die Jugendarbeit in der Gemeinde Selmsdorf verantwortlich ist.

Schwieriger Start wegen Corona

Der Start in die Arbeit mit Selmsdorfs Jugend war für die Schönberger Sozialpädagogin Janne Krüger (46) gar nicht so einfach. Die Gemeinde hatte die Gaststätte im Zentrum von Selmsdorf, die früher einmal „Bei Detlef“ hieß, dann „Hitzegrad“ und schließlich leer stand, gekauft, um sie zu einem Treffpunkt für Jugendliche in der Gemeinde zu machen. Doch anstatt dass Krüger die Jugendlichen erst einmal näher kennenlernen und ihnen das neue Jugendzentrum in der ehemaligen Kneipe näherbringen konnte, fuhr Corona erst einmal (fast) alles in den Stillstand.

Öffnen jungen Menschen in der Gemeinde Selmsdorf die Tür: Sozialpädagogin Janne Krüger und Bürgermeister Marcus Kreft. Quelle: Jürgen Lenz

Auf allen Kanälen vernetzt

„Ich habe die vergangenen Monate sehr intensiv für meine Weiterbildung genutzt“, erzählt Janne Krüger. „Besonders, was den Umgang mit den sozialen Medien betrifft. Ich bin außerdem viel in der Gemeinde unterwegs gewesen und habe Jugendliche angesprochen, wo ich sie gesehen habe.“ Die Schwierigkeit, vor der Krüger stand, war, sich einerseits trotz Corona bekanntzumachen, andererseits etwas ganz Konkretes für die Jugendlichen zu planen, ohne genau zu wissen, was denn wann überhaupt möglich sein würde.

Inzwischen folgen der Sozialpädagogin bereits 90 Jugendliche auf Instagram unter dem Kanal „jugendarbeitselmsdorf“. Auch auf Facebook wird man unter dem Seitennamen „Jugendarbeit Selmsdorf“ über alles, was der Jugendclub in Selmsdorf derzeit in den Ferien und auch zukünftig veranstaltet, detailliert informiert. Auf den Kanälen findet sich zum Beispiel der Link zu einer Webseite, die auch Fotos und Kommentare zu den Veranstaltungen veröffentlicht.

Eltern können sich auf Facebook informieren

Facebook, sagt Janne Krüger, nutze sie dabei vor allen Dingen für die Eltern, denn die Kids seien in diesem Medium eher weniger unterwegs. Sie appelliert an die Eltern, die sozialen Medien mehr zu nutzen, um sich zu informieren. „Es wird sicherlich auch irgendwann wieder Flyer geben, in denen wir über unsere Aktivitäten informieren. Doch im Internet ist es nicht nur einfacher, die Eltern können anhand der Fotos auch genau sehen, was wir machen.“

In Gruppen von sechs bis acht Kindern sind Unternehmungen geplant. Auch innerhalb des Jugendclubs können sich unter Beachtung der noch geltenden Abstandsregeln bis zu acht Jugendliche aufhalten. Besonders froh ist Krüger über die Unterstützung durch die Jugendsozialarbeiterin aus Dassow. Auch die Gemeindearbeiter haben sie dabei unterstützt, die zehn Schaukästen der Gemeinde in Selmsdorf und den Ortsteilen mit Informationen zu den Terminen des Jugendclubs zu bestücken.

Kids und Jugendliche können eigene Ideen äußern

Für die restliche Ferienzeit sind noch einige spannende Dinge geplant. Der Obolus, der für die Teilnahme entrichtet werden muss, ist dabei mit meist ein bis zwei Euro (das Campen kostet fünf Euro) mehr als moderat. Gefragt sind die Kids auch selbst mit ihren Ideen. Wer irgendetwas machen möchte, kann sich bei Janne Krüger melden – über die sozialen Medien, die Webseite oder sich direkt an sie wenden.

Von Annett Meinke