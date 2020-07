Trotz Corona: Viele Besucher auf der Lebensart-Messe auf Gut Brook

Brook/Wismar

Seit gestern lädt die beliebte Messe „Lebensart“ auf Gut Brook zum Stöbern, Bummeln und Kaufen ein. Viele Besucher haben sich bereits am Eröffnungstag auf dem Gutsgelände in Nordwestmecklenburg umgeschaut. Dort werden noch bis Sonntagabend die neuesten Wohn-, Garten- und Lifestyle-Trends präsentiert. Mehr als 120 Aussteller sind vor Ort, sie kommen aus ganz Deutschland.

Dekoration und Möbel

Ihre Waren preisen sie am Sonnabend und Sonntag von 9 bis 19 Uhr an – auf einem großzügigen Freigelände, in alten Fachwerkscheunen und in den cremeweißen Pagodenzelten. Die Gäste dürfen sich unter anderem auf eine große Auswahl an Gartenmöbeln, Keramik, Vogeltränken und Pflanzschalen, Skulpturen, Dekoratives und Einrichtungsgegenstände freuen. Auf die Feinschmecker warten köstliche Gaumenfreuden – vor allem regionale.

Das Tragen einer Mund- und Nasenmaske ist in den Servicebereichen (wie WC-Anlagen, Ein- und Ausgang) und in Situationen, in denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann wie auch in Beratungsgesprächen verpflichtend.

Der Eintritt kostet 9 Euro. Karten gibt es unter www.lebensart-messe.de/LebensArt-Messe-Brook.html und auch vor Ort. Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre ist die Veranstaltung frei. Hunde können mitgebracht werden, müssen aber angeleint sein.

Zahl der Besucher wird wegen Corona-Pandemie begrenzt

Die Lebensart-Messen wurden auf Gut Brook ins Leben gerufen. Nach und nach sind weitere Standorte dazugekommen. Dass die 19. Messe in Nordwestmecklenburg stattfinden kann, ist wegen der Corona-Pandemie erst kurzfristig entschieden worden. Dennoch sind sehr viele Aussteller angereist. Wegen der Virus-Pandemie darf immer nur eine bestimmte Anzahl von Besuchern auf das Gelände nahe dem Ostseebad Boltenhagen. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass morgens und abends vermutlich nicht so viel los sein wird wie tagsüber.

