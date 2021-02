Wotenitz

Kommerz hin oder oder: Der Valentinstag ist für viele der erste Tag im Jahr, an dem sie ihrer oder ihrem Liebsten eine Überraschung machen. In diesem Jahr fällt er auf einen Sonntag – den kommenden. Blumenläden dürfen im Lockdown öffnen, dann kann ja eigentlich nichts schiefgehen. Händler halten florale Präsente bereit, bei denen vor allem Frauenaugen leuchten dürften.

Gartenbau Wiencke in Wotenitz bietet obendrein noch die Möglichkeit, sich zu dem Blumengruß Frühstück liefern zu lassen. In Grevesmühlen und dem näheren Umkreis ist die Lieferung sogar kostenlos. Das Valentinstag-Wochenende startet in Wotenitz bereits am Freitag.

Auswahl von liebevoll zusammengestellten Präsenten

Bis Sonntag ist jeden Tag ab 6 Uhr geöffnet. Vanessa Achenbach hält im Hofladen zum Beispiel eine Auswahl von liebevoll zusammengestellten Präsenten bereit, Christian Wiencke und sein Team florale Liebesgrüße. Bestellungen können telefonisch unter 038 81 / 21 92 aufgegeben werden.

Schlechte Nachrichten gibt es hinsichtlich der geplanten Hochzeitsmesse auf dem Gelände. Christian Wiencke bedauert: „Die müssen wir leider auf nächstes Jahr verschieben.“ Dann hoffentlich ohne Corona.

Von Jana Franke