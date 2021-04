Klütz

Die finanzielle Situation der Stadt Klütz ist seit Jahren schlecht. Auch für dieses Jahr wird im Haushalt von einem Fehlbetrag von etwa 600 000 Euro ausgegangen. Möglichkeiten, diese Lücke auszugleichen, sehen die Stadtvertreter inzwischen kaum noch. Den Vorschlag, die Gewerbesteuer zu erhöhen und die ehemalige Kita zu verkaufen, wollen die Stadtvertreter aber nicht umsetzen.

Verkauf der alten Kita

Dabei könnten durch den Verkauf der leer stehenden Immobilie einerseits direkte Einnahmen gemacht werden. Zusätzlich, so heißt es aus der Verwaltung, würde sich das Anlagevermögen der Stadt verringern und sie müsste kein Geld mehr für den Unterhalt von Haus und Grundstück vorhalten.

Die ehemalige Kita in Klütz diente 2015 als Unterkunft für Flüchtlinge. Durch einen Verkauf konnte sich die Haushaltssituation der Stadt verbessern. Quelle: Malte Behnk

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Höhere Gewerbesteuer ändert wenig

Auch eine Anhebung der Gewerbesteuer halten die Stadtvertreter für das falsche Zeichen. Der Hebesatz liegt derzeit in Klütz bei 360 Prozent und könnte auf den Durchschnittswert von 381 Prozent angehoben werden. Das würde einerseits eventuell betroffene Gewerbetreibende verärgern, andererseits laut Rechnung der Verwaltung auch nur 19 000 Euro zusätzlich in die Kasse der Stadt spülen.

Zeichen an das Land

Die Klützer Kommunalpolitiker wollen ein Zeichen in Richtung der Landesregierung senden, dass sie mit dem Finanzausgleichsgesetz nicht einverstanden sind. Als Grundzentrum für die Region, das eine Mehrzweckhalle viele andere Dinge vorhält und deren laufende Kosten trägt, müsse Klütz mehr Geld vom Land zugewiesen bekommen. Stadtvertreter Jörg Nölck (UWG) erklärte verärgert: „Für fast alles, was hier noch passiert, haben doch die Fördermittelgeber das Zepter in der Hand.“ Ohne finanzielle Unterstützung könne Klütz kaum eine Investition tätigen. „So lange die Grundpolitik so aussieht, macht es fast keinen Sinn mehr weiter zu diskutieren“, sagte Nölck.

Einnahmen als „Erholungsort“

Mit dem Ausbau des Tourismus und dem Bestreben, den Titel „Erholungsort“ zu bekommen, erhoffen sich die Klützer zusätzliche Einnahmen von Touristen. Davon sollen am Ende auch die Bürger der Stadt und ihrer Ortsteile zumindest etwas profitieren.

Von Malte Behnk