Grevesmühlen

Die für Freitag, 30. Oktober, geplante Kulturnacht in Grevesmühlen findet statt. Das gab Bürgermeister Lars Prahler am Donnerstag bekannt. „Die Veranstaltung ist auch weiterhin zulässig, da die in Berlin vereinbarten Maßnahmen voraussichtlich am 2. November starten. Darüber hinaus haben wir Veranstalter dafür Sorge getragen, das Infektionsrisiko im Rahmen der Veranstaltung so gering wie möglich zu halten“, so Grevesmühlens Bürgermeister.

Letztlich beinhalte die Kulturnacht lediglich verlängerte Öffnungszeiten der beteiligten Einzelhandelsunternehmen bis 20 Uhr sowie Lichtinstallationen im Außenbereich, die so verteilt seien, dass größere Menschengruppen nicht miteinander in Kontakt kommen würden. Lars Prahler weiter: „Die kulturellen Beiträge werden im Rathaussaal aufgezeichnet und über Internet auf Leinwände und Bildschirme sowie auf Smartphones und heimische PCs übertragen. Auch gegen das Stadtfeuerwerk spricht aus hygienischer Sicht nichts.“ Das Stadtoberhaupt appelliert an die Einwohner der Stadt, dass es so oder so bei allen gesetzlichen Regelungen und Empfehlungen für die Kulturnacht und auch darüber hinaus darauf ankomme, „dass sich jeder Einzelne darauf besinnt, verantwortungsvoll und besonnen zu agieren“.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Michael Prochnow