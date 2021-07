Boltenhagen

Straßen und Wege im Ostseebad Boltenhagen sind voll mit Einheimischen, Ausflüglern und Urlaubern. Die Cafés, Hotels und Restaurants durften wieder öffnen. Doch Live-Musik, wie man sie vor allem am späten Nachmittag oder ab dem frühen Abend in vielen Lokalen des Ortes vor der Pandemie kannte, fehlt fast völlig.

Hoffnung nach Pressekonferenz

Grund ist offenbar die neue Verordnung der Landesregierung zu den aktuellen Lockerungen. Sowohl die Musiker, die gerne auftreten würden, als auch die Gastronomen sind verunsichert. „Erst gab es eine Pressekonferenz, in der Ministerpräsidentin Schwesig uns eigentlich Hoffnung gemacht hatte“, sagt Stefan Ehrhardt von der Band „Tripod“, die häufig in Boltenhagen auftritt. „Die eigentliche Verordnung, die dann fast 150 Seiten umfasste, kam aber erst drei oder fünf Tage später. Nachdem ich das gelesen habe, weiß ich immer noch nicht, wann wir wieder spielen können“, sagt der hauptberufliche Musiker.

150 Seiten Verordnung und hohe Strafen

Er zählt auf, dass laut der neuen Verordnung zwischen Veranstaltungen, Familienfeiern und Anlässen wie Trauungen oder Beerdigungen unterschieden wird. „Dafür gibt es immer unterschiedlich zugelassene Personenzahlen und andere Regeln, die teilweise aufeinander Bezug nehmen“, sagt Ehrhardt. „Welcher Kunde von uns Musikern traut sich denn eine Veranstaltung zu machen, wenn er 150 Seiten Verordnung verstehen muss, um die Regeln einzuhalten?“, fragt Stefan Ehrhardt. „Weil es so kompliziert ist und hohe Strafen drohen, wenn Regeln nicht eingehalten werden, machen viele Gastronomen lieber nichts“, sagt auch Christian Matthies, der mit seiner Band „Revoc“ sowohl in voller Besetzung mit vier Musikern, aber auch als Duo oder Solo auftritt. „Aber den letzten Auftritt als komplette Band hatten wir im Januar 2020“, so Matthies, der in Boltenhagen lebt und noch einen Nebenberuf hat.

Einnahmen fehlen für den Winter

Dennoch ist er auch auf seine Konzerte angewiesen. Bisher hat Matthies für dieses Jahr zwei feste Zusagen von Lokalen, die ihm eine Bühne bieten. „Sonst habe ich regelmäßig in sechs Betrieben gespielt“, sagt er. Wie bei seinen Kollegen von „Tripod“ fehlen auch ihm die Einnahmen, die für den Winter gebraucht werden. Die Band aus Hamburg hatte im vergangenen Sommer lediglich zwei Shows bei privaten Feiern. Ansonsten haben sie sich mit Online-Konzerten über Wasser gehalten, für die freiwillig gespendet wurde. „Während der Hauptsaison sind das mehrere hundert Euro bis zu einem vierstelligen Betrag, die fehlen, wenn wir nicht auftreten dürfen“, sagt Christian Matthies. Auch Ines Meyer, Wirtin der „Kleinen Büdnerei“ in Boltenhagen, bei der sowohl „Revoc“ als auch „Tripod“ sonst regelmäßig donnerstags aufgetreten sind, ist nicht sicher, wann es wieder die kleinen Konzerte geben wird.

Hoffen auf das Ordnungsamt

„Eigentlich wollten wir direkt am 1. Juli wieder anfangen“, sagt sie. Aber dann musste sie erst Formulare für das Ordnungsamt in Klütz ausfüllen. Zehn Seiten umfasst das Standardformular. „Das wird aber auch für richtig große Festivals ausgegeben. Ich will ja kein Woodstock veranstalten“, sagt Ines Meyer. Sie bekam aber Unterstützung aus dem Ordnungsamt und hofft, dass ihr Anliegen schnell bearbeitet wird. „Sodass wir vielleicht am kommenden Donnerstag wieder Musik haben“, hofft sie, wie die Musiker, die gerne bei ihr und in anderen Lokalen des Ostseebads spielen würden.

„Wir können uns ja anpassen“

Die Musiker glauben nicht, dass ihre kleinen Konzerte zu Hotspots mit hohen Corona-Infektionen werden könnten. „Wir sind in anderen Bundesländern aufgetreten und das Publikum ist eher sehr vorsichtig und zurückhaltend“, sagt Stefan Ehrhardt. „Wir sind zwar drauf spezialisiert, Leute zum Tanzen und zum Ausrasten zu bringen, aber auch wir sind nicht doof und können uns ja anpassen“, sagt er zu dem Konzept, dass in verschiedenen Orten eher auf ruhige Musik gesetzt werde.

Planungssicherheit fehlt

Allerdings brauchen auch die Künstler wie die Gastronomen, bei denen sie auftreten, Planungssicherheit, die sie mit der aktuellen Verordnung nicht sehen. Im besten Fall wollen sie Auftritte je nach Region miteinander verbinden. „Alleine, um unser Fahrzeug zu beladen, brauchen wir einen halben Tag“, sagt Stefan Ehrhardt. Er setzt mit Ines Meyer darauf, dass das Ordnungsamt möglichst am Montag oder Dienstag ein „Go“ gibt und auch ihre neue Konzession vorliegt. „Ich muss jetzt nämlich auch eine Konzession für Veranstaltungen haben“, sagt die Gastronomin, die die „Kleine Büdnerei“ seit 2014 betreibt.

Von Malte Behnk