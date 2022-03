Die Coronazahlen bei Kindern und Jugendlichen in Nordwestmecklenburg erreichen neue Rekorde. Trotzdem halten die Schulen den Unterricht unter Pandemiebedingungen aufrecht. Die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden gehen weit auseinander. In Grevesmühlen hat es beispielsweise an einer Schule ein Drittel der Lehrerschaft getroffen.