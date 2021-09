Trotz verkürzter Saison im Piraten Open Air: So viele Zuschauer wollten Capt’n Flint erleben

Grevesmühlen

Nach der Derniere am vergangenen Wochenende ziehen die Verantwortlichen des Piraten Open Air in Grevesmühlen eine durchwachsene Bilanz der Saison 2021. Nachdem im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie die komplette Spielzeit ausgefallen war, hatte sich Intendant Peter Venzmer in diesem Jahr entschieden, zumindest eine verkürzte Saison zu spielen.

Sowohl die Störtebeker-Festspiele auf Rügen als auch Karl May in Segeberg hatten in diesem Jahr geschlossen, Grevesmühlen war als einziges Open Air-Theater im Einsatz. Nach ersten Schätzungen sehen 32 200 Zuschauer die Abenteuer des Capt’n Flint in dieser Saison. In den vergangenen Jahren waren es rund 60 000 pro Spielzeit. Vor allem in den letzten beiden Wochen blieben die Zuschauerzahlen unter dem Durchschnitt.

Im kommenden Jahr steht das Stück „Das Geheimnis der Galeone“ auf dem Spielplan, dann, sofern es die Umstände zulassen, wieder mit einer regulären Saison, die vom 24. Juni bis zum 10. September laufen soll. Der Vorverkauf beginnt ab November.

Von Michael Prochnow