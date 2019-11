Tulpen, Narzissen und Krokusse für eine schönere Stadt

Grevesmühlen

Die Vorbereitungen fürs Frühjahr sind getroffen: Schüler der beiden Grundschulen „ Fritz Reuter“ und „Am Ploggensee“ sowie Grevesmühlener Gymnasiasten packten am Donnerstagnachmittag fleißig an und brachten am Karl-Liebknecht-Platz Blumenzwiebeln in die Erde. Blühen sollen dort Tulpen in verschiedenen Farben, Narzissen und Krokusse.

Die Aktion ist eine Wiederholung. Bereits vor drei Jahren sind dort Blumen auf Initiative der beiden Unternehmer Bertold Martens und Thomas Klemp eingepflanzt worden. Dank ihrer Spenden und anderer Sponsoren – unter anderem des Deutschen Roten Kreuzes, des Profi-Baumarkts, Abrissunternehmen Ingwersen, Garten- und Landschaftsbau Huschke, der Groß Transportgesellschaft und eines großzügigen Spenders, der seinen Namen nicht erwähnt sehen will – konnten nun erneut 10 000 Blumenzwiebeln angeschafft werden.

„Die Pflanzaktion vor drei Jahren ist so positiv aufgenommen worden, dass wir sie auf Anraten wiederholten“, erläutert Thomas Klemp. Tolle Sache, finden die Drittklässler (v.l.) Jonah (9), Michel (8), Lennox (8) und Daniel (8) von der Grundschule „ Fritz Reuter“. So sehe der Platz im Sommer viel schöner aus.

Von Jana Franke