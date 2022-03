Schönberg

Es ist ein Rekord. Nie zuvor gab es ein Buch mit über 150 Bildern, die zeigen, wie Schönberg in früheren Zeiten aussah und wie Menschen damals lebten. Nun erscheint es mit dem Titel „Schönberg – Fotografien für den Heimatbund“ von Olaf Both. Das Volkskundemuseum in Schönberg präsentiert es zum 200. Jubiläum des Stadtrechts. Die Vorstellung des Buches beginnt am Sonnabend, den 5. März, um 15 Uhr im Museum, Am Markt 1.

Nach Auskunft des Museumsleiters Olaf Both wird das Buch mit historischen Fotografien und erläuternden Texten gemeinsam mit Sabine Bock und Thomas Helms vom Helms-Verlag in Schwerin herausgegeben. Der Eintritt ist frei. Olaf Both bittet die Besucher, einen vollständigen Impfnachweis oder einen tagesaktuellen Testnachweis mitzubringen.

Vor 100 Jahren in der Marienstraße: das Verlagshaus des Schönberger Anzeigers. Quelle: Volkskundemuseum Schönberg

„Schönberg – Fotografien für den Heimatbund“ ist ein Ergebnis monatelanger Arbeit des Volkskundemuseums in Schönberg beim Sichten, Bearbeiten und Digitalisieren historischer Fotografien. Die Vorgeschichte des Buches begann vor über elf Jahren. Olaf Both berichtet im Vorwort: „Als ich kurz vor Weihnachten 2010 die Stelle des Museumsleiters in Schönberg antrat, erfasste mich eine große Dankbarkeit gegenüber den Fotografen des Heimatbundes, dass sie ein solch reiches Bildmaterial hinterlassen haben, noch nicht ahnend, wer diese waren und welche Bezüge sich auftun könnten.“

Historische Fotos bearbeitet und digitalisiert

Weitere Bilder kamen im Lauf der Jahre hinzu. Das Museum bekam die fotografischen Nachlässe der Schönberger Friedrich Thiele und Curt Montag. Olaf Both erklärt: „Innerhalb des Landesprogramms zur Sichtung audiovisuellen Kulturgutes konnte 2020 ein Teil des Bestandes bearbeitet und digitalisiert werden.“

Ein Jahrmarkt im Zentrum der Stadt gehörte in Schönberg zum alljährlichen Schützenfest. Quelle: Curt Montag

Ein Thema steht im Vordergrund des Buches: Menschen in Schönberg. Auf jeder Doppelseite des Buches sind links das unbearbeitete Negativ mit seiner positiven Umsetzung und ein erläuternder Text zu sehen. Die rechte Seite ist einem Bildausschnitt vorbehalten, der Personen, Gruppen oder Details zeigt.

Inhaber und Mitarbeiter ließen sich vor Spehrs Hotel am Markt ablichten. Quelle: Daniel Hempel

Zu den zahlreichen Motiven gehören Ansichten der Stadt und ihrer Straßen, ein Jahrmarkt, Krankenschwestern vor dem Augusta-Elisabeth-Krankenhaus, die Verlegung der Gasleitung auf dem Marktplatz, der Bau der Schule am Goetheplatz, eine Weinprobe im Familienkreis, die Schönberger Feuerwehr und vieles mehr.

Das Buch kann im Volkskundemuseum bis Sonnabend zum Vorzugspreis von 19,80 Euro gekauft und bestellt werden. Danach kostet es im Museum und im Buchhandel 24,80 Euro. Das Museum öffnet Dienstag bis Donnerstag von 11 bis 17 Uhr und Sonnabend von 13 bis 17 Uhr. Telefon: 038828/348993. Die ISBN des Buches lautet 978-3-944033-72-3.

Von Jürgen Lenz