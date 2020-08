Wohlenberg

Das heiße Wochenende lockte Tausende Gäste an die Ostsee. Während die Gemeinde Zierow am Sonnabendnachmittag die Reißleine zog und die Zufahrt sperrte, rief in Boltenhagen Bürgermeister Raphael Wardecki ( Bündnis 90/Die Grünen) in den sozialen Netzwerken dazu auf, nicht mehr ins Ostseebad anzureisen – alle Park- und Strandplätze seinen voll.

An der Westküste der Lübecker Bucht hatten die Verantwortlichen in den Badeorten bereits vorher angekündigt, die Zahl der Gäste zu begrenzen. Die Folge war, dass viele Gäste auf Nordwestmecklenburg und die Wohlenberger Wiek auswichen.

Doch auch hier waren am Sonnabend gegen Mittag die Parkplätze ausgebucht, dennoch kamen immer weitere Besucher. Etliche aus Hamburg und Schleswig-Holstein, obwohl der Tagestourismus untersagt ist. Am Ende waren nicht nur die Parkplätze restlos überfüllt, auch die Grünstreifen waren zugeparkt, die Knöllchen, die das Ordnungsamt verteilte, änderte daran auch nichts.

Ausnahmezustand an der Küste

Ausnahmezustand an der Küste. Selbst an den Parkautomaten entlang der Wohlenberger Wiek musste die Gäste bisweilen einen halbe Stunde anstehen, um ein Ticket zu ziehen, so voll war es.

Der Strand der Wohlenberger Wiek am Sonnabendvormittag, kurze Zeit später war es auch hier rappelvoll.. Quelle: privat

Hans-Jürgen Berg aus Niendorf, Gemeinde Hohenkirchen, hat am Wochenende einen offenen Brief an Bürgermeister Jan van Leeuwen geschrieben. Darin weist er auf die Situation an den Stränden und vor allem auf den Straßen und Parkplätzen hin, und er fordert Lösungen, um solche Situationen zu verhindern.

„Ohne eine Umgehungsstraße um die Wohlenberger Wieck mit Zubringern nach Hohen Wieschendorf, Niendorf und Wohlenberg bei gleichzeitigem Ausbau von Parkflächen für den ruhenden Verkehr und der Sperrung der Straße in Künstennähe für alles und für jeden, der nicht Anwohner/Gewerbetreibender/Ortsansässiger im weitesten Sinn ist, wird es nicht gehen“, lautet eine der Forderungen.

Denn die zahlreichen Fahrzeuge auf den illegalen Stellflächen sind nicht nur eine Gefahr für die Fußgänger, die die Straße zum Strand überqueren müssen. Am Sonnabend Vormittag passierten innerhalb weniger Minten drei Rettungsfahrzeuge die Straße an der Wohlenberger Wiek – allerdings unter erschwerten Bedingungen aufgrund der vielen Autos.

Jahr für Jahr mehr Besucher

Hans-Jürgen Berg warnt auch vor den Entwicklungen in der Region, denn die Zahl der Besucher dürfte in den kommenden Jahre noch steigen. „Die Frage ist, wie soll das hier aussehen, wenn in Zierow, Hohen Wieschendorf, Niendorf und Wohlenberg/Wohlenhagen die Ferienhausprojekte realisiert sind, wenn in Hohen Wieschendorf das eine Hotel und in Boltenhagen vier weitere Hotelneubauten fertiggestellt sowie unsere Strandpromenade besucherfreundlicher gemacht wurde?“

Das Projekt „Bad Boltenhagen“ in Christinenfeld, dort sollen zahlreiche Häuser und Wohnungen gebaut werden, ist dabei noch nicht einmal berücksichtigt.

