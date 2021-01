Rehna

Nachdem ein Unbekannter ein achtjähriges Mädchen in Rehna (Landkreis Nordwestmecklenburg) auf dem Schulweg angesprochen hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Wie die Beamten am Mittwoch berichteten, wurde das Kind bereits am Montag in der Goethestraße durch den etwa 40 Jahre alten Mann belästigt, der ihr zudem die Hand auf die Schulter legte. Das Mädchen entzog sich der Situation und lief zur Schule.

Dunkle Kleidung, rotes Basecap

Die Kriminalpolizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Der Verdächtige war dunkel gekleidet und von schlanker Statur. Er soll ein rotes Basecap getragen haben.

Sachdienliche Hinweise können der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 7220 sowie jeder beliebigen Polizeidienststelle oder der Internetwache gemeldet werden.

Gerüchte in sozialen Netzwerken

Der Vorfall hat zu intensiven Debatten in sozialen Netzwerken geführt. Die Polizei warnte ausdrücklich vor der Verbreitung unbestätigter Gerüchte.

