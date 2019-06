Grevesmühlen

Überraschende Wende bei der Wahl für die Nachfolge von Stadtpräsident Udo Brockmann ( CDU) in Grevesmühlen. Der 79-Jährige hatte sich nach der Kommunalwahl im Mai nicht mehr für das Amt aufstellen lassen, am Montag wurde auf der konstituierenden Sitzung der Stadtvertreter Elvira Kausch (parteilos, Die Linke) gewählt. 14 Stadtvertreter stimmten für sie, 9 für den Kandidaten der SPD, Sven Schiffner, eine Enthaltung gab es bei der geheimen Wahl, die die Sozialdemokraten beantragte hatten.

Überraschend war die Entscheidung insofern, dass bereits vor der Kommunalwahl am 26. Mai auch Teile der CDU bereit waren, Sven Schiffner, bis dato Stellvertreter von Udo Brockmann, als Stadtpräsident zu wählen. Der Firmenkundenberater hatte sich durchaus bewährt in der Position und beste Chancen auf das Amt. Doch eine Pressemitteilung der Sozialdemokraten im Wahlkampf Ende Mai sorgte für einen handfesten Streit zwischen CDU und SPD und am Ende vermutlich auch für den überraschenden Ausgang der Stadtpräsidenten-Wahl.

Umstrittene Pressemitteilung sorgte für Ärger zwischen SPD und CDU

Was war passiert? Die SPD Nordwestmecklenburg hatte wenige Tage vor der Kommunalwahl eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der sie der CDU in Grevesmühlen vorwarf, Kandidaten aus der rechten Szene zur Wahl aufzustellen. Tatsächlich gab es einen solchen Bewerber, der sich allerdings von der Szene vor Jahren losgesagt hatte, was er auf Nachfrage auch glaubhaft versicherte. Es folgte eine heftige Debatte in den Reihen der CDU und am Ende der Bruch mit der SPD. Was das mit der Wahl des Stadtpräsidenten zu tun hat? Sven Schiffner ist der Pressesprecher der Sozialdemokraten im Landkreis, die Pressemitteilung war in seinem Namen veröffentlicht worden.

Zur Galerie Die CDU hat acht Sitze, die SPD ebenfalls acht, die Linken haben fünf Sitze, die Fraktion grevesmühlen.jetzt drei, einen Sitz hat Sophia Fuchs von der FDP, die sich als Zählgemeinschaft der CDU angeschlossen hat.

Elvira Kausch betonte nach der Wahl, dass sie auf eine faire Zusammenarbeit und einen respektvollen Umgang setze. „ Grevesmühlen ist bunt und eine Stadt, in der sich die Menschen wohlfühlen. Wir wollen daran arbeiten, dass das auch künftig so bleibt.“ Die Mitarbeiterin der Volkssolidarität geht noch in diesem Jahr in den Ruhestand. „Die Wahl zur Stadtpräsidentin hat verhindert, dass ich nach dem Arbeitsleben in ein schwarzes Loch falle“, sagte sie mit einem Augenzwinkern. Den Fraktionsvorsitz bei den Linken, den sie bislang innehatte, übernahm Volkmar Schulz. Elvira Kausch ist nach Ilse Werner und Gerda Ahrens die dritte Frau, die dieses Amt in Grevesmühlen seit der Wende übernimmt.

Losentscheid bei der Wahl eines Vertreters in den Planungsverband

Ähnlich verlief auch die Wahl für einen Vertreter in den Regionalen Planungsverband neben Bürgermeister Lars Prahler, der aufgrund seines Amtes dort Mitglied ist. Die SPD hatte Gerrit Uhle für das Gremium nominiert, in dem es unter anderem um die Ausweisung von Eignungsgebieten für Windkraftanlagen geht. Die CDU stellte Ralf Grote auf, die Fraktion grevesmühlen.jetzt schickte Christiane Münter ins Rennen. Am Ende erhielten Uhle und Grote jeweils zehn Stimmen, vier Stadtvertreter stimmten für Christiane Münter. So musste das Los entscheiden, Elvira Kausch zog den Zettel mit dem CDU-Kandidaten aus der Lostrommel, der die nächsten fünf Jahre neben Lars Prahler im Planungsverband sitzen wird.

Kristine Lenschow ist die Leiterin der Kämmerei und als erste Stadträtin Stellvertreterin des Bürgermeisters. Quelle: Michael Prochnow

Die Stellvertreter des Bürgermeisters, die beiden Stadträte, wurden ebenfalls am Montagabend gewählt. Erste Stellvertreterin war und ist die Leiterin der Kämmerei, Kristine Lenschow, als zweiter Stadtrat wurde Bauamtsleiter Holge Janke bestätigt.

So sind die Ausschüsse besetzt in Grevesmühlen Der Hauptausschuss: CDU-Fraktion mit Fraktionschef Thomas Krohn, Maik Faasch und Ralf Grote; SPD-Fraktion mit Fraktionschef Stefan Baetke und Sven Schiffner; Die Linke mit Fraktionschef Volkmar Schulz und Roland Siegerth; grevesmühlen.jetzt mit Fraktionschef Jörg Bibow, Bürgermeister Lars Prahler ist ebenfalls Mitglied in diesem Ausschuss, der unmittelbar vor der Stadtvertretung zusammenkommt und die wichtigsten Beschlüsse aus den Fachausschüssen noch einmal berät. Der Finanzausschuss: CDU-Fraktion mit Maik Faasch, Guido Putzer und Stephan Holm-Bertelsen; SPD-Fraktion mit Sven Schiffner, Maik Bahr und Heidrun Lange; Die Linken mit Petra Strübing und Thomas Pagels; grevesmühlen jetzt mit Wilfried Scharnweber. Der Bauausschuss: CDU-Fraktion mit Thomas Krohn, Mathias Fett und Katrin Thrun; SPD-Fraktion mit Erich Reppenhagen, Stefan Baetke und Kevin Nehls; Die Linken mit Volkmar Schulz und Roland Siegerth; grevesmühlen.jetzt mit Christiane Münter. Der Kultur- und Sozialausschuss: CDU-Fraktion mit Ralf Grote, Helgrit Ertel und Benny Andersson; SPD-Fraktion mit Erika Oberpichler, Maik Gutow und Nicole Eckfeldt; Die Linken mit Jörg Bendiks und Anja Ihde; grevesmühlen.jetzt mit Wilfried Scharnweber. Der Umweltausschuss: CDU-Fraktion mit Udo Brockmann, Sophia Fuchs und Dirk Zachey; SPD-Fraktion mit Gerrit Uhle, Horst Deininger und Birger Ludwig; Die Linken mit Petra Strübing und Heyko Brandt; grevesmühlen.jetzt mit Christiane Münter.

Michael Prochnow