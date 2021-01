Boltenhagen/Klütz

Der Jahreswechsel war für die freiwilligen Feuerwehren im Klützer Winkel wohl einer der ruhigsten in den vergangenen Jahren. Am Sonntag, 3. Januar, war die Ruhe in Boltenhagen und in Klütz aber vorbei. Am Vormittag wurde die Feuerwehr in Boltenhagen alarmiert, weil es einen Wasserschaden in einem Wohnhaus gab. Am Abend unterstützte die Freiwillige Feuerwehr Klütz den Einsatz eines Rettungshubschraubers, der vor ihrem Gerätehaus landete.

Die Feuerwehr im Ostseebad war gegen 11.30 Uhr alarmiert worden. Ein Nachbar hatte an einem Einfamilienhaus im Ortsteil Tarnewitz bemerkt, dass dort Wasser herauslief. Schon an einer Terrassentür konnten die Helfer sehen, dass das Erdgeschoss etwa 25 Zentimeter überschwemmt war.

Helfer legen Eigenheim trocken

Die Hausbesitzer waren nicht anwesend. Nachdem die Feuerwehr mit ihnen telefonisch Kontakt aufgenommen hatte, öffneten die Helfer eine Seitentür. Aus der schwappte ihnen das Wasser aus dem Haus entgegen. Nachdem dann der Haupthahn für die Wasserversorgung abgestellt war, ging es für die Feuerwehr noch um die Schadensminimierung. Das Wasser aus dem Erdgeschoss wurde abgepumpt und Reste mit einem Sauger aufgenommen. Dennoch dürfte ein nicht unerheblicher Schaden entstanden sein. Die Feuerwehr übergab das Wohnhaus schließlich an den aufmerksamen Nachbarn, der in Kontakt zu den Hausbesitzern stand.

Am 3. Januar 2021 hat die Freiwillige Feuerwehr Klütz in ihrem ersten Einsatz des Jahres einen Rettungshubschrauber unterstützt, der den Hof des Gerätehauses als Landeplatz nutzte. Quelle: Julian Stern

Klützer Feuerwehr unterstützt Rettungshubschrauber

Um ein Menschenleben ging es beim ersten Einsatz des Jahres für die Freiwillige Feuerwehr Klütz. Am Sonntagabend, 3. Januar, gegen 19.40 Uhr waren sie alarmiert worden, um einen Rettungshubschrauber zu unterstützen. Der Helikopter war auf dem Platz vor dem Gerätehaus der Feuerwehr gelandet, dessen Besatzung musste sich um einen Patienten mit Schlaganfall kümmern.

Landeplatz ausgeleuchtet

Mit den Lichtmasten auf den Fahrzeugen sowie mit mehreren mobilen Stativen leuchteten die Feuerwehrleute den Platz von allen Seiten aus. Nach knapp einer Stunde hob der Hubschrauber mit dem Patienten ab. Die Ausrüstung konnte wieder verladen werden.

Von Malte Behnk