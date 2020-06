Übersehen: Radfahrer von Auto in Grevesmühlen angefahren und verletzt

Grevesmühlen

Ein Radfahrer ist am Dienstag gegen 11.30 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Grevesmühlen verletzt worden. Der Polizei zufolge fuhr ein 62-Jähriger auf der B 105 und bog an der Ampelkreuzung mit seinem Mercedes bei Grün rechts in die Wismarsche Straße ab.

Dabei übersah er einen 48-jährigen Grevesmühlener, der mit seinem Fahrrad die Wismarsche Straße im Kreuzungsbereich in Richtung Kleingartenanlage überqueren wollte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Radler verletzte sich dabei schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden betrug 1000 Euro.

Weiterer Unfall am Morgen

Weniger Stunden zuvor sind ebenfalls in Grevesmühlen ein Radfahrer und ein Auto kollidiert. Eine 42-jährige Radfahrerin befuhr den Radweg des Börzower Weges in Richtung Innenstadt. Als eine 35-jährige Frau mit ihrem Audi aus einer Grundstückseinfahrt auf den Börzower Weg einfahren wollte, übersah sie dabei offenbar die herannahende Radlerin.

Diese prallte folgend in die Seite des Autos und stürzte. Mit erlittenen leichten Verletzungen konnte sie sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2300 Euro geschätzt.

