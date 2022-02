Ukrainer aus Wismar über Konflikt im Osten: „Menschen werden um ihre Heimat kämpfen“

Wismar/Grevesmühlen

Das Datum hat sich eingeprägt. „Am 25. Dezember 2004 bin ich nach Deutschland gekommen, es war Weihnachten, das werde ich nie vergessen“, sagt Andrej Bondatschuk. Ein neues Land, eine andere Sprache. Der Anfang war alles andere als einfach für die Familie, die bis dahin rund 180 Kilometer westlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew gelebt hatte. Inzwischen hat der 34-Jährige sein Maschinenbaustudium an der Wismarer Hochschule erfolgreich abgeschlossen, mit seiner Frau und seinen beiden Kindern lebt er in Wismar. In den vergangenen Jahren hat er auf der Werft unter anderem die Lüftungsanlagen für das Kreuzfahrtschiff mitentwickelt. Seine berufliche Zukunft sieht der Familienvater nicht mehr im Schiffbau, zwar ist auch er in die Transfergesellschaft übernommen worden, aber schon längst schaut er sich nach einer neuen Aufgabe um. Doch im Moment beherrscht ein anderes Thema die Diskussionen: der Krieg in der Ukraine. In der Heimat.

„Im Ausland sind wir die Russen“

„Es ist schwer zu sagen, wie ich mich fühle“, sagt der Ingenieur. Die meisten Mitglieder seiner Familie haben in den vergangenen Jahren die Ukraine verlassen, sind unter anderem in Deutschland und Dubai gelandet. „Im Ausland sind wir die Russen, die Menschen machen keine Unterschiede, ob jemand aus der Ukraine oder Russland kommt.“ Natürlich bleibe die Ukraine immer die Heimat, sein Land, in dem er geboren und aufgewachsen sei. Die Auseinandersetzung mit Russland sieht er mit gemischten Gefühlen. „Ich weiß von Bekannten, die dort leben, dass sie in den vergangenen Jahren schon einige Male im Donbass gekämpft haben. Die werden nie aufgeben, auch wenn sie eigentlich keine Chance haben. Das wird, wenn es wirklich zum Krieg kommt, blutig.“ Die Menschen dort würden bis zum Ende um ihre Heimat kämpfen. Es sei eine Frage der Mentalität und der Geschichte, erklärt Andrej Bondatschuk, der sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Lidahilfe in Grevesmühlen engagiert, die Hilfsgüter nach Weißrussland bringt.

Der Kampf zwischen Moskau und Kiew

Die Hungersnöte in den 1930er-Jahren ausgelöst durch den blutigen Bürgerkrieg und die Politik der Sowjetregierung damals hätten ihre Spuren hinterlassen. „Das ist vergleichbar mit den baltischen Staaten, die genauso unter Moskau gelitten haben.“ Natürlich gebe es auch viele Ukrainer, die sich mit Russland identifizieren würden, vor allem im Osten werde viel russisch gesprochen. Nachdem die Gebieten Donzek und Luhansk besetzt wurden, haben viele Einwohner das Angebot angenommen, die russische Staatsbürgerschaft zu erwerben. Auch das spielt eine Rolle.“ Aus seiner Sicht sei das, was jetzt passiere, zwar vorhersehbar gewesen, aber der falsche Weg. „Die Menschen haben Angst, dass russische Truppen auch irgendwann vor Kiew stehen.“

Die Rede von Wladimir Putin, in der er bis auf die Revolutionsgeschichte zurückgeht, um sein Handeln zu begründen, hat der junge Ingenieur sich teilweise angehört. „Entscheidend ist am Ende, dass die Ukraine unabhängig ist.“ Daran gebe es keine Zweifel. Doch in einem offenen Krieg habe das Land keine Chance. Er hofft, dass es dazu nicht kommen werde. Wie die Zukunft aussehen werde, das könne niemand sagen. Die Hoffnung auf eine friedliche Lösung sei allerdings dahin.

Von Michael Prochnow