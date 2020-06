Schönberg

Heidemarie Frimodig aus Roduchelstorf schrieb zum Artikel „Neue Namen für sieben Dorfstraßen“, der am 18. Juni in der OZ erschien: „ Schönberg konnte im vergangenen Jahr den 800. Jahrestag seiner urkundlichen Ersterwähnung begehen und ist in dieser langen Zeit für manche Kuriosität gut gewesen. Dem soll jetzt wohl ein i-Tüpfelchen aufgesetzt werden, indem ein Teil der eingemeindeten Dörfer einfach aus der Geschichte gestrichen und zu einfachen Straßen herabgestuft wird. Wer auch immer diese Idee produziert hat – von auch nur einem Hauch an Sprachgefühl, Geschichtsbewusstsein und Empathie kann da nicht die Rede sein.

Nach deutschem Sprachgebrauch ist es üblich, Ausfallstraßen hinweisend nach den nächsten kleineren oder größeren Ortschaften zu benennen, wie es in Schönberg mit einer Ausnahme (Marienstraße) auch üblich war und ist. Wenn der Ortsunkundige demnächst von der Landstraße Schönberg-Dassow in die „Kleinfelder Straße“ abbiegt und Schönberger Konstrukte nicht kennt, wird er sich fragen, wann er dann nun in Kleinfeld ist und schlimmstenfalls auf den Feldweg zum Zarnewenzer Holz fahren, wenn er, was auch noch vorkommt, ohne Navi fährt. Und ob er die Feinheiten „Rupensdorfer Weg“ in Schönberg und „Rupensdorfer Straße“ (dann ehemals Rupensdorf) auf Anhieb unterscheiden kann?

Die Einwohner von Retelsdorf hatten mit ihrem Wunsch, den Ortsnamen ohne Veränderung als „Wiedererkennungswert“ zu behalten, meines Erachtens recht. Nach allgemeinem Verständnis ist die Retelsdorfer Straße die, die nach Retelsdorf führt. Jetzt sollen die Ortsteile mit langer eigener Geschichte zu Straßenzügen umbenannt werden, obwohl zum Beispiel die Rundlinge in ihrer Linienführung nicht einmal den Kriterien des Begriffs „Straße“ entsprechen. Das zeugt von einer Gedanken- und Ideenlosigkeit, die noch schlimmer ist als die langweiligen Benennungen zahlloser Dorf- oder Hauptstraßen, die allerdings zu einer Zeit erfolgten, als die Namen der Ortschaften zum Auffinden genügten.

Sabow besaß bis zur Wende als Flächendenkmal „Fluchtlinienschutz“, weil es bis dato ein durch die Jahrhunderte ungestörter Rundling war, wie sie nur selten zu finden waren. Doch dann wurde der Außenbrink schnell zu Bauland – was bedeuteten dann noch Kultur und Geschichte gegen Geld? Aber der Innenbrink ist noch da und (noch?) unbebaut. Warum konnte es nicht „Sabower Rundling“ heißen? Bei Klein Bünsdorf führte im Jahr 1154 die Grenze des Stiftslandes der Bischöfe von Ratzeburg zum „Lande Dartzowe“. Warum nicht für das halbe Dutzend Häuser der Name „An der alten Grenze“? Macht vielleicht noch auf Geschichte neugierig. Die Schönberger Stadtvertreter hatten einst, das heißt nach 1990, so viel Geschichtsbewusstsein, dass die „Amtsstraße“ ihren alten Namen zurückerhielt, obwohl da kein Amt mehr zu finden ist. Warum ist jetzt kein Mut mehr da, unsinnige Namensgebungen zu verhindern?

Es gibt für fast alle Dörfer eine Art Alleinstellungsmerkmale, die zu unverwechselbaren Namen führen könnten. Der Heimatbund und das Volkskundemuseum, beide in Schönberg unweit des heutigen Amtes zu finden, hätten bei der Erarbeitung von Vorschlägen sicher gern geholfen.

Von Heidemarie Frimodig