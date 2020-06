Umfrage: Viel mehr Gästebetten verträgt Boltenhagen nicht

Boltenhagen

Wie viele Urlauberbetten verträgt das Ostseebad Boltenhagen noch? Etwa 10 000 Gäste können im Ort bisher gleichzeitig untergebracht werden. In diesem Jahr öffnen zwei neue Hotels und weitere drei Hotels sind noch immer in Planung.

Limit scheint fast erreicht

Eine Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG unter den Lesern ergab, dass ein Großteil das Limit als so gut wie erreicht ansieht. Von den 104 Antwortenden haben viele die Grenze bei 10 000 bis 12 000 Betten angegeben. Die höchste in der Umfrage angegebene Zahl war eine Obergrenze von 20 000 Betten. Andere Teilnehmer gaben auch deutlich niedrigere Zahlen, wie 100 oder 5000, an.

Anzeige

Zum Polit-Talk begrüßte OZ-Chefredakteur Andreas Ebel (r.) Astrid Appel vom BUND Wismar (v. l.), Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki und Landrätin Kerstin Weiss. Quelle: Arscholl

Weitere OZ+ Artikel

Große Abhängigkeit vom Tourismus

Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) möchte mehr sanften Tourismus. Quelle: Ove Arscholl

„Wir sind mit dem Tourismus in einer großen Anhängigkeit“, sagte Boltenhagens Bürgermeister jetzt im Interview anlässlich der Einweihung der neuen OZ-Redaktionsräume in Grevesmühlen. „Das haben wir jetzt gemerkt, als wegen Corona alles still stand.“ Er lege aber den Focus darauf, die Bürger des Ostseebads wieder näher zusammenzubringen und auch in Planungen einzubeziehen. „Hotelprojekte sind zum Teil seit Jahrzehnten geplant“, räumte Wardecki ein. „Ein Mehr um jeden Preis wird aber nicht funktionieren.“

Mehr sanften Tourismus

Der Bürgermeister sprach sich auch dafür aus, den sanften Tourismus mehr zu stärken. „Dass das funktionieren kann, hat sich gezeigt, als jetzt in Redewisch ein Sandregenpfeifer am Strand Eier gelegt hat“, sagte er. „Da haben wir mit dem Strandkorbvermieter und anderen alles abgesprochen und eine gemeinsame Lösung gefunden, wie der Bereich abgesperrt werden konnte.“

Astrid Appel vom BUND Wismar hat sich das Ostseebad genau angesehen. Gegen weitere Bauten hat die Umweltaktivistin nichts. Nur Augenmaß fordert sie von den Verantwortlichen. „Mehr Ferienwohnungen braucht der Ort nicht, das heißt aber nicht, dass wenn eine junge Familie sich ein Haus baut in Boltenhagen, es dort nicht eine Einliegerwohnung geben kann, die an Feriengäste vermietet werden kann.“ Mit Augenmaß agiert auch Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss. „Die Entwicklung in den Kommunen ist natürlich die Entscheidung der Städte und Gemeinden, aber wir gehören zur Metropolregion Hamburg und das ist auch ein Pfund, mit dem wir arbeiten können und müssen.“ Dabei gehe es weniger darum, dass die Nordwestmecklenburger kurze Wege bis in die Metropole Hamburg hätten. „Vielmehr geht es mir darum, dass die Menschen aus der Metropolregion kurze Wege zu uns finden. Aber dafür müssen wir natürlich auch den Charme unserer Region erhalten.“ Die Landrätin selbst wohnt in Dassow, „einer der schönsten Gegenden des Landkreises“.

Ostseebad hat etwa 2500 Einwohner

Der Trend zeigt aber, die Umfrageteilnehmer sehen eine Grenze für das Ostseebad mit seinen etwa 2500 Einwohnern so gut wie erreicht. Schon im vergangenen Jahr hatte die Geschäftsführerin des Verbands Mecklenburgische Ostseebäder (VMO), Annett Bierholz, erklärt, dass die Wachstumsgrenze für die Übernachtungszahlen an der mecklenburgischen Ostseeküste erreicht sei und es jetzt darum gehe, die Qualität zu halten und zu verbessern.

Viele Übernachtungen in Ferienhäusern

Etwa eine Million bis eineinhalb Millionen Übernachtungen zählt alleine Boltenhagen pro Jahr. Ein Großteil der Urlauber verbringt dabei die Zeit in Ferienhäusern oder -wohnungen und ist damit auch auf die Infrastruktur mit Geschäften, Supermärkten und Restaurants angewiesen. Aber auch Ferienhäuser und -wohnungen sollen nach Möglichkeit nicht mehr in Boltenhagen entstehen. Das hat die Gemeindevertretung ausdrücklich beschlossen und ein Ausschuss kümmert sich um die Rettung von festem Wohnraum, der illegal an Urlauber vermietet wird.

Von Malte Behnk