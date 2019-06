Grevesmühlen

Das schwere Unwetter am Sonnabend hat nicht nur die Feuerwehr in Atem gehalten, es hat unter anderem für viele enttäuschte Gesichter gesorgt, weil der Stadtfestumzug, einer der größten Umzüge in Mecklenburg-Vorpommern übrigens, abgesagt werden musste. An eine Durchführung war nicht zu denken, die Feuerwehr war im Dauereinsatz, etliche Grevesmühlener hatten genug damit zu tun, ihre Keller zu trocknen. Nun gibt es allerdings eine Debatte in den sozialen Medien, ob der Umzug nicht zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden könnte als separate Veranstaltung. Was denken Sie darüber, ist das machbar? Schreiben Sie uns an grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de, rufen Sie an unter 03881/787810, oder schreiben Sie auf der Facebook-Seite der OZ Grevesmühlen. Wir sind gespannt!

Michael Prochnow