Ein umgestürzter Lastwagen blockiert seit dem frühen Donnerstagmorgen die A 20 zwischen den Anschlussstellen Bobitz und Wismar Mitte in Richtung Rostock. Nach ersten Erkenntnissen war der Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann umgestürzt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit, er wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn in Richtung Rostock wurde ab Bobitz gesperrt, die Bergungsmaßnahmen dauern voraussichtlich den ganzen Vormittag an. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, weitere Fahrzeuge waren nach ersten Ermittlungen offenbar nicht an dem Unfall beteiligt.

Polizisten untersuchen die Unfallstelle am Donnerstagvormittag. Quelle: Michael Prochnow

Ein Lastwagen ist am frühen Donnerstagmorgen auf der A 20 zwischen den Anschlussstellen Bobitz und Wismar Mitte in Richtung Rostock verunglückt. Quelle: Michael Prochnow

