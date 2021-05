Umstrittene Picknickwiese an Boltenhagens Steilküste: Jetzt meldet sich die Investorin zu Wort

Boltenhagen/Redewisch

Der Plan, auf einer vier Hektar großen Fläche in Redewisch im Westen Boltenhagens, eine Picknickwiese einzurichten mit Abenteuerspielplatz, Eintrittskarten, Parkplätzen, Imbissbude und einer Treppe zum Strand sorgt für heftige Proteste. Junge Leute haben sogar eine Online-Petition ins Leben gerufen, um diese Entwicklung öffentlich zu machen und zu verhindern. Ihrer Ansicht nach sei das ein viel zu großer Eingriff in die Natur und an dieser Stelle völlig unpassend.

Angebot gilt nur für eine bestimmte Zeit

Nun hat sich eine der Eigentümerinnen der Flächen zu Wort gemeldet, die hinter dem Projekt steht. Kathrin Neuffer, deren Familie diverse Immobilien im Ostseebad besitzt, ist der Ansicht, dass die Picknickwiese in der Öffentlichkeit nicht richtig dargestellt worden sei. „Es gibt keinen Investor, der etwas bauen oder kommerziell nutzen will. Als Grundstückeigentümer haben wir der Gemeinde Boltenhagen lediglich das Angebot gemacht, die Flächen in der Corona-Sondersituation nutzen zu können. Die Konzeptdarstellung ist eine Gesprächsgrundlage für die Gemeinde, um Hilfsbereitschaft zu signalisieren“, schreibt sie. Das Angebot gelte ohnehin nur für die angespannte und durch Corona bedingte Lage. Laut Kathrin Neuffer gebe es keine Pläne, das Gebiet abzusperren. Im Entwurf, der dem Bauausschuss vorliegt, ist allerdings durchaus von Kassenhäuschen die Rede. Sie moniert ebenfalls, dass Parkplätze errichtet werden sollen. Im Entwurf sind aber 350 Stellplätze für Pkw aufgeführt.

Eigentümer würden keine eigenen wirtschaftlichen Interessen verfolgen

Die Idee folge laut Kathrin Neuffer zudem dem Beschluss der Gemeinde, in Redewisch ein geeignetes Grundstück für einen Abenteuer-Spielplatz finden zu wollen. Die Umsetzung des Projektes solle von der Kurverwaltung in Kooperation mit lokalen Gewerbetreibenden wie beispielsweise Gastronomen und Strandkorbvermietern erfolgen und so für Einnahmen der Kurverwaltung sorgen. Und: „Die Flächen werden vom Eigentümer zur Verfügung gestellt ohne Absicht, mit dem Konzept eigene, wirtschaftliche Interessen zu verfolgen, vielmehr soll der Gemeinde die weitere Entwicklung und Umsetzung der Idee überlassen werden.“

Von Michael Prochnow