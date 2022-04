Grevesmühlen

„Ich hoffe, dass Grevesmühlen schön sauber wird“, sagte Kati Dettmann, Schulleiterin der Mosaik-Schule am Ploggenseering. Mit diesen Worten schickte sie am Freitag die Schülerinnen und Schüler sowie Fachkräfte der Schule des Diakoniewerkes im nördlichen Mecklenburg beim erstmals durchgeführten Umwelttag quer durch die ehemalige Kreisstadt, um Müll zu sammeln, der anschließend zur Deponie nach Degtow gebracht werden sollte.

Lange suchen mussten die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen nicht. Schon auf dem Schulhof fanden sie Plastik und weggeworfenes Papier. Nur ein paar Meter weiter sammelte die achtjährige Isabelle kurz darauf Flaschen und Masken am Ploggenseering auf. Kathi Juhnke, unterstützende pädagogische Fachkraft, traf an gleicher Stelle auf unzählige weggeworfene Zigarettenkippen. Wie Isabelle warf sie diesen Unrat in den blauen Sack des Bollerwagens, den zu diesem Zeitpunkt die neunjährige Pia zog. Die anderen Gruppen der Schule machten sich derweil auf den Weg zu anderen Orten wie dem Grünen Ring, dem Ploggensee, dem Vielbecker See und dem Bürgerpark.

Hundekottüten in den Bäumen

Auch diese fleißigen Sammler wurden an diesem Vormittag fündig. Deutlich wurde das bei der gut zwei Stunden später stattfindenden Auswertung auf dem Schulgelände. Neben vielen Flaschen, Papier und Plastikmüll gehörte unter anderem auch eine alte Musikanlage zu den „Fundsachen“, die jemand scheinbar nicht mehr brauchte und arglos wegwarf. Schlimmer, ja richtig ekelig waren die 17 Hundekottüten im Stadtgebiet, von denen einige sogar in den Bäumen hingen. Den Wind dürfte dabei wohl die wenigste Schuld getroffen haben.

Schulleiterin Kati Dettmann Quelle: Dirk Hoffmann

Unglaublich, aber wahr: Sogar ein Gebiss befand sich unter den gesammelten Objekten. Auch das landete in den blauen Säcken, die nun entsorgt werden.

„Es hat sich gelohnt“, sagt die Schulleiterin. Zumindest ein Teil von Grevesmühlen konnte von Müll befreit werden, sieht jetzt sauberer und damit freundlicher aus als vorher.

Viele blaue Säcke mit gesammeltem Unrat kamen beim Umwelttag der Grevesmühlener Mosaik-Schule zusammen. Quelle: Dirk Hoffmann

Für die Mosaiks-Schule soll der erstmals durchgeführte Umwelttag nach Aussage von Dettmann kein einmaliges Erlebnis bleiben. Aller Voraussicht nach wird er hier künftig zwei Mal im Jahr stattfinden. Mit dem Engagement, das die Schülerinnen und Schüler sowie die Fachkräfte beim ersten Umwelttag zeigten, dürfte das kein Problem sein. Da könnte eher das Wetter eine Rolle spielen und es verhindern. So war es zumindest bei der Premiere, die erst im dritten Anlauf gelang. Denn gleich zwei Mal sorgten im Herbst 2021 starke Regenfälle dafür, dass der Umwelttag verschoben werden musste. Nun endlich ging es ohne Wasser von oben und der lange geplante Tag konnte stattfinden.

Von Dirk Hoffmann