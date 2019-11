Utecht

Unbekannte haben in einem Waldstück bei Utecht ( Landkreis Nordwestmecklenburg) circa 50 Quadratmeter Welldachplatten illegal entsorgt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, handelt es sich bei dem Unrat offensichtlich um ältere Platten, die vermutlich Asbest enthalten und deren ordnungsgemäße Entsorgung Geld gekostet hätte. Der gesundheitsgefährdende Müll wurde an einem Waldweg des Thandorfer Zuschlages unweit der Utechter Kerbtäler gefunden.

Die Polizei bittet nun um Zeugen: Wer Hinweise zur Herkunft der Dachplatten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886/722 0 zu melden.

Von OZ