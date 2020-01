Nichts ging mehr am frühen Morgen auf dem Nahbus-Gelände in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg). Die rund 50 Busfahrer der Frühschicht streikten. Das traf vor allem Schüler. Während am Gymnasium drei Viertel der Fahrschüler fehlten, hielt sich das an der regionalen Schule in Grenzen.